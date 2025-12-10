У Британії прокоментували слова Трампа про те, що Європа «нього не робить» для припинення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Британський уряд у вівторок відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, який стверджував, що європейські лідери «занадто багато говорять» про війну Росії проти України і «нічого не роблять для її вирішення».

Речник прем’єр-міністра Кіра Стармера у коментарі журналістам категорично заперечив такі твердження, інформує Politico.

«Ви бачили, скільки країн бере участь в обговореннях коаліції рішучих. Ви також бачите роботу, яку проробила Велика Британія, очолюючи реакцію на санкції, в тому числі проти тіньового флоту», — наголосив він.

Реклама

Речник також підкреслив, що Лондон й надалі твердо підтримує американський «мирний план» для України та високо оцінює зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого миру.

Він додав, що у досягненні миру ніхто не зацікавлений більше, ніж президент України Володимир Зеленський, і саме тому Британія продовжує відігравати активну роль у міжнародній підтримці Києва.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що лідеру України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Путіну «важко спробувати укласти угоду», бо «вони дуже ненавидять один одного».

Ми раніше інформували, що дипломатичні успіхи президента США Дональда Трампа на міжнародній арені опинилися під сумнівом після низки відновлених конфліктів у регіонах, де він заявляв про посередництво.