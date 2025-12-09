ТСН у соціальних мережах

Трамп вимагає виборів в Україні: що відповіли у ЄС

У Брюсселі прокоментували ініціативу Дональда Трампа щодо якнайшвидшого проведення виборів в Україні.

ЄС заступився за Зеленського, відповівши Трампу про вибори під час війни

У Єврокомісії прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час сьогоднішнього брифінгу.

«Ми вже порушували питання вибарів. Зараз виняткові часи, адже Росія веде агресивну війну з Україною. На нашу думку, президент Зеленський — демократично обраний лідер. І будь-які вибори мають проводитися, коли дозволяють умови це зробити», — сказала Гіппер.

Нагадаємо, за інформацією WSJ, на переговорах у Маямі делегаціїї обговорювали проведення виборів в Україні.

Раніше, у лютому цього року Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».

