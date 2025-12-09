- Дата публікації
Трамп вимагає виборів в Україні: що відповіли у ЄС
У Брюсселі прокоментували ініціативу Дональда Трампа щодо якнайшвидшого проведення виборів в Україні.
У Єврокомісії прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час сьогоднішнього брифінгу.
«Ми вже порушували питання вибарів. Зараз виняткові часи, адже Росія веде агресивну війну з Україною. На нашу думку, президент Зеленський — демократично обраний лідер. І будь-які вибори мають проводитися, коли дозволяють умови це зробити», — сказала Гіппер.
Нагадаємо, за інформацією WSJ, на переговорах у Маямі делегаціїї обговорювали проведення виборів в Україні.
Раніше, у лютому цього року Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».