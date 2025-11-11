"Вони м*даки": Стерненко різко висловився про політиків, які готуються до виборів

Сергій Стерненко / © ТСН

Реклама

Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко зауважив, що деякі політики в Україні вже почали готуватись до виборів, що вкрай небезпечно під час війни.

Про це він сказав у коментарі журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Активіст наголосив, що за його спостереженнями деякі політики вже готуються до виборів.

Реклама

«Деякі наші політики активно готуються до виборів, деякі декларують, що йтимуть на вибори. Той з політиків, хто готується до виборів, той є м*даком, на моє переконання. Вони розслаблюють суспільство, вони мислять крізь призму електоральних вподобань, а не військової доцільності. А це небезпечно для держави», — сказав він.

Раніше Стерненко заявив, що половина FPV-дронів від держави непридатна.