- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1245
- Час на прочитання
- 1 хв
Швидкий мир чи капітуляція України: головні новини ночі 10 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 грудня 2025 року:
Мир для України сьогодні ближчий, ніж будь-коли — президент Фінляндії Читати далі –>
Трамп намагається розірвати союз США та Європи — Папа Римський Читати далі –>
Ціна на російську нафту рекордно обвалилася — Bloomberg Читати далі –>
Нам світить або повна, або часткова капітуляція — військовий зробив невтішний прогноз мирних переговорів Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>