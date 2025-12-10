ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1245
1 хв

Швидкий мир чи капітуляція України: головні новини ночі 10 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Володимир Зеленський, Дональл Трамп та Путін

Володимир Зеленський, Дональл Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 грудня 2025 року:

  • Мир для України сьогодні ближчий, ніж будь-коли — президент Фінляндії Читати далі –>

  • Трамп намагається розірвати союз США та Європи — Папа Римський Читати далі –>

  • Ціна на російську нафту рекордно обвалилася — Bloomberg Читати далі –>

  • Нам світить або повна, або часткова капітуляція — військовий зробив невтішний прогноз мирних переговорів Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

1245
