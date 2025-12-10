Церковне свято 11 грудня / © pixabay.com

Завтра, 11 грудня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Даниїла Стовпника. Преподобний Даниїл Стовпник жив у IV–V столітті, у часи, коли християнська аскетика на Сході розвивалася особливо активно. Він походив із Сирії, хоча точних відомостей про його батьків та родину немає. Відомо, що з ранніх років Даниїл прагнув до суворого духовного життя, відійшовши від мирських турбот і матеріального комфорту.

Даниїл Стовпник відомий тим, що практикував стовпничий подвиг — форму суворої аскези, количернець живе на вершку високого стовпа, практично відокремлений від світу. Ця традиція походить від святого Симеона Стовпника (IV ст.), і Даниїл став її продовжувачем.

Його стовп (колона) за різними джерелами мав висоту близько 4–5 метрів, і на ньому Даниїл проводив майже все життя, відданий молитві та посту. Він практикував повне відчуження від світу, відмовляючись від земних радощів і спілкування, крім тих, хто приходив за духовною порадою.

Святий Даниїл був відомий своєю мудрістю та даром пророцтва. До нього приходили люди, шукаючи духовної підтримки і поради, незважаючи на суворість його способу життя. Його слова та поради були короткими, але надзвичайно змістовними, що стало ознакою справжнього духовного авторитета серед аскетів того часу.

Його відданість молитві та посту, а також вміння духовно наставляти людей зробили його прикладом для багатьох християнських монахів і святих, що йшли його шляхом.

Даниїл Стовпник — один із символів екстремальної аскези та духовної суворості у християнстві. Його життя показує, що молитва, смирення та повна відданість Богу можуть досягатися навіть у найсуворіших умовах. Він став прикладом для наступних поколінь стовпників, аскетів і пустельників, особливо на Сході.

Прикмети 11 грудня

Народні прикмети 11 грудня / © unsplash.com

Сніг, що випав уночі — за прикметою, лежатиме довго.

Ворони літають по колу — буде снігопад.

Якщо в цей день тепло — за прикметою, скоро можуть прийти заморозки.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними прикметами не варто вступати в суперечки або сваритися — вважається, що конфлікти відчиняють двері нечисті, і це може позбавити дому щастя на цілий рік. Також не рекомендується брати до рук гострі предмети, аби не накликати неприємності. Крім того, за повір’ями, сьогодні не можна нічого виносити або віддавати з дому — інакше разом із речами підуть і удача та добробут.

Що можна робити завтра

Цього дня до святого звертаються з проханнями про здоров’я для себе та рідних, захист для дітей і близьких, а також про добробут і фінансову стабільність.