Японія спростувала заяви про відмову долучитися до плану ЄС щодо активів РФ

Прапор Японії / © Reuters

Заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Ацуші Мімура заявив, що інформація про нібито відмову Токіо підтримати план Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів не відповідає дійсності.

Про це інформує Reuters.

Раніше видання Politico повідомило, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито заявила про неможливість використання близько 30 млрд доларів російських активів, заморожених у Японії, для надання Україні кредиту.

Мімура категорично спростував ці твердження.

«Це повна неправда. Міністерка Катаяма ніколи не робила подібних коментарів. Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки України», — наголосив він.

Посадовець зазначив, що Токіо діє в інтересах національної безпеки та враховує ризики, що Японія у майбутньому може опинитися в подібній ситуації у Східній Азії.

Європейська комісія, своєю чергою, намагається досягти домовленості між країнами ЄС щодо механізму використання заморожених російських активів до саміту лідерів 18 грудня. Найбільшими перешкодами залишаються юридичні побоювання Бельгії, яка утримує найбільшу частку таких коштів.

За даними медіа, Бельгія наполягає, щоб до фінансування долучилися й країни G7 — це, на думку прем’єр-міністра Барта де Вевера, зменшило б ризик вибіркових дій Росії саме проти Брюсселя.

Раніше повідомлялося, що Японія відхилила пропозицію Євросоюзу приєднатися до плану використання заморожених російських активів для фінансування України, зруйнувавши надії Брюсселя на глобальну підтримку цієї ініціативи.

Ми раніше інформували, що репараційний кредит від Євросоюзу для України становитиме €210 млрд до 2030 року.