Репараційний кредит для України: до чого домовились лідери сімох європейських держав

Антоніу Кошта з Урсулою фон дер Ляєн / © Associated Press

Лідери сімох європейських держав заявили, що готові «конструктивно працювати» з очільниками Європейської комісії та Європейської ради — Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою — щодо надання Україні репараційного кредиту, який фінансуватиметься коштом залишків готівки заморожених активів РФ у ЄС.

Про це йдеться у спільному листі європейських лідерів, який є у розпорядженні Суспільного.

Політики наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Європа непохитно підтримує Україну.

«Ми робимо це, бо це морально правильно, а також тому, що імперіалістичні амбіції Росії загрожують європейській безпеці за межами України. Таким чином, Україна також бореться за нашу свободу та наші цінності. Ми прагнемо знайти довгострокову надійну підтримку, яка зміцнить Україну», — йдеться у листі.

Тож, враховуючи поточний масштаб та терміновість бюджетних та військових потреб Києва, європейські лідери кажуть, що «рішуче підтримують пропозицію Єврокомісії щодо репараційної позики, яка фінансуватиметься коштом залишків готівки заморожених активів РФ у ЄС».

«Окрім того, що це найбільш фінансово доцільне та політично реалістичне рішення, воно також відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію збитків, завданих агресією. Час має вирішальне значення. Досягнувши рішення щодо репараційної позики на засіданні Європейської ради у грудні, ми маємо можливість поставити Україну в сильнішу позицію для самозахисту та кращу позицію для переговорів про справедливий та тривалий мир», — кажуть політики.

У цьому контексті європейські лідери запевнили, що «готові конструктивно співпрацювати» Єврокомісією та Європейською радою «для досягнення цієї мети».

Лист підписали: прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент Литви Гітанас Науседа.

Зазначимо, Бельгія, на території якої зберігається більша частина (близько 189 мільярдів євро) блокованих коштів РФ, відкинула план Єврокомісії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) його також не підтримав. Водночас Німеччина та більшість країн ЄС ідею схвалили. Влада ЄС сподівається, що домовленості про репараційний кредит для України вдасться досягти до кінця року.

Нагадаємо, США закликали Європу заблокувати виділення Україні «репараційного кредиту» з російських активів.