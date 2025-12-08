Репарационный кредит для Украины: до чего договорились лидеры семи европейских государств

Антониу Кошта с Урсулой фон дер Ляен / © Associated Press

Лидеры семи европейских государств заявили, что готовы «конструктивно работать» с руководителями Европейской комиссии и Европейского совета — Урсулой фон дер Ляен и Антониу Коштой — по предоставлению Украине репарационного кредита, который будет финансироваться за счет остатков наличных денег замороженных активов РФ в ЕС.

Об этом говорится в совместном письме европейских лидеров, которое есть в распоряжении Общественного.

Политики подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Европа неуклонно поддерживает Украину.

«Мы делаем это, потому что это морально правильно, а также потому, что империалистические амбиции России угрожают европейской безопасности за пределами Украины. Таким образом, Украина также борется за нашу свободу и ценности. Мы стремимся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину», — говорится в письме.

Поэтому, учитывая текущий масштаб и срочность бюджетных и военных нужд Киева, европейские лидеры говорят, что «решительно поддерживают предложение Еврокомиссии по репарационной ссуде, которая будет финансироваться за счет остатков наличных денег. замороженных активов РФ в ЕС».

«Кроме того, что это наиболее финансово целесообразное и политически реалистическое решение, оно также отвечает фундаментальному принципу права Украины на компенсацию ущерба, нанесенного агрессией. Время имеет решающее значение. Достигнув решения о репарационной ссуде на заседании Европейского совета в декабре, мы имеем возможность поставить Украину в более сильную позицию для самозащиты и лучшую позицию для переговоров о справедливом и длительном мире», — говорят политики.

В этом контексте европейские лидеры заверили, что «готовы конструктивно сотрудничать» Еврокомиссией и Европейским советом «для достижения этой цели».

Письмо подписали: премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Литвы Натвы.

Отметим, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 миллиардов евро) блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) его тоже не поддержал. В то же время Германия и большинство стран ЕС одобрили идею. Власти ЕС надеются, что договоренности о репарационном кредите для Украины удастся достичь до конца года.

