ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Уже к 2027 году Украина может получить до €90 млрд: Еврокомиссия озвучила параметры репарационного кредита

Принятие решения о предоставлении кредита ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Евросоюз готовится предоставить Украине репарационный кредит

Евросоюз готовится предоставить Украине репарационный кредит / © ТСН.ua

Репарационный кредит от Евросоюза для Украины составит €210 млрд до 2030 года. Из этой суммы до €90 млрд могут предоставлять траншами в ближайшие два года.

Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.

Средства для предоставления кредита будут сформированы из замороженных остатков, накопившихся из-за запрета транзакций с центробанком России и ФНБ РФ.

Распределение средств будет происходить следующим образом:

  • €95 млрд — макрофинансовая помощь (из них €45 млрд — в рамках ERA Loans);

  • €115 млрд — поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины.

Проектом решения предусмотрены следующие сроки:

  • общий механизм — до 2030 года;

  • ERA Loans — до 2055 года;

  • до 2027 года Украина может получить траншами до €90 млрд.

Ключевые условия предоставления кредита:

  • транши возможны только при наличии гарантий более 50% суммы;

  • обязательное сохранение демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией;

  • в случае нарушений ЕС может требовать немедленного возврата всей суммы.

Также в проекте предусмотрен рост собственных доходов бюджета Украины и повышение прозрачности государственных финансов.

Принятие решения о предоставлении кредита ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности финансовой помощи Украине через механизм «репарационного кредита».

Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie