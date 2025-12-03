Уже к 2027 году Украина может получить до €90 млрд: Еврокомиссия озвучила параметры репарационного кредита

Евросоюз готовится предоставить Украине репарационный кредит / © ТСН.ua

Репарационный кредит от Евросоюза для Украины составит €210 млрд до 2030 года. Из этой суммы до €90 млрд могут предоставлять траншами в ближайшие два года.

Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.

Средства для предоставления кредита будут сформированы из замороженных остатков, накопившихся из-за запрета транзакций с центробанком России и ФНБ РФ.

Распределение средств будет происходить следующим образом:

€95 млрд — макрофинансовая помощь (из них €45 млрд — в рамках ERA Loans);

€115 млрд — поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины.

Проектом решения предусмотрены следующие сроки:

общий механизм — до 2030 года;

ERA Loans — до 2055 года;

до 2027 года Украина может получить траншами до €90 млрд.

Ключевые условия предоставления кредита:

транши возможны только при наличии гарантий более 50% суммы;

обязательное сохранение демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией;

в случае нарушений ЕС может требовать немедленного возврата всей суммы.

Также в проекте предусмотрен рост собственных доходов бюджета Украины и повышение прозрачности государственных финансов.

Принятие решения о предоставлении кредита ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности финансовой помощи Украине через механизм «репарационного кредита».