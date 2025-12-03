- Дата публикации
Уже к 2027 году Украина может получить до €90 млрд: Еврокомиссия озвучила параметры репарационного кредита
Принятие решения о предоставлении кредита ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.
Репарационный кредит от Евросоюза для Украины составит €210 млрд до 2030 года. Из этой суммы до €90 млрд могут предоставлять траншами в ближайшие два года.
Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.
Средства для предоставления кредита будут сформированы из замороженных остатков, накопившихся из-за запрета транзакций с центробанком России и ФНБ РФ.
Распределение средств будет происходить следующим образом:
€95 млрд — макрофинансовая помощь (из них €45 млрд — в рамках ERA Loans);
€115 млрд — поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины.
Проектом решения предусмотрены следующие сроки:
общий механизм — до 2030 года;
ERA Loans — до 2055 года;
до 2027 года Украина может получить траншами до €90 млрд.
Ключевые условия предоставления кредита:
транши возможны только при наличии гарантий более 50% суммы;
обязательное сохранение демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией;
в случае нарушений ЕС может требовать немедленного возврата всей суммы.
Также в проекте предусмотрен рост собственных доходов бюджета Украины и повышение прозрачности государственных финансов.
Принятие решения о предоставлении кредита ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности финансовой помощи Украине через механизм «репарационного кредита».