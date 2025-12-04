Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря для дальнейших переговоров - СМИ

Виткофф и Кушнер / © Associated Press

Специальный посланник США Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер должны встретиться с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами для продолжения дипломатических консультаций.

Об этом пишет PBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа, который не был уполномочен комментировать публично и предоставил информацию на условиях анонимности.

Встреча станет очередным этапом в продолжительных переговорах о возможных путях прекращения войны и поиске формулы урегулирования.

Детали обсуждения пока не раскрываются.

Напомним, что Виткофф и Кушнер активно участвуют в серии контактов между украинской и американской сторонами, направленных на оценку предложений и подготовку дальнейших шагов в дипломатическом процессе.

Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.

Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины , рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.

В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.