Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря для дальнейших переговоров - СМИ
Спецпосланник Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер планируют провести новый раунд переговоров с главным украинским переговорщиком Рустемом Умеровым в Майами 4 декабря.
Специальный посланник США Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер должны встретиться с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами для продолжения дипломатических консультаций.
Об этом пишет PBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа, который не был уполномочен комментировать публично и предоставил информацию на условиях анонимности.
Встреча станет очередным этапом в продолжительных переговорах о возможных путях прекращения войны и поиске формулы урегулирования.
Детали обсуждения пока не раскрываются.
Напомним, что Виткофф и Кушнер активно участвуют в серии контактов между украинской и американской сторонами, направленных на оценку предложений и подготовку дальнейших шагов в дипломатическом процессе.
Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.
Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины , рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.
В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.