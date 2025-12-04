Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі 4 грудня для подальших переговорів — ЗМІ

Віткофф і Кушнер / © Associated Press

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер мають зустрітися з очільником української переговорної групи Рустемом Умеровим у четвер, 4 грудня, у Маямі для продовження дипломатичних консультацій.

Про це пише PBS News із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Трампа, який не був уповноважений коментувати публічно та надав інформацію на умовах анонімності.

Зустріч стане черговим етапом у тяглих переговорах щодо можливих шляхів припинення війни та пошуку формули врегулювання.

Деталі обговорення наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що Віткофф та Кушнер беруть активну участь у серії контактів між українською та американською сторонами, спрямованих на оцінку пропозицій і підготовку подальших кроків у дипломатичному процесі.

Нагадаємо, переговори в Кремлі між американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня тривали протягом 5 годин, але позиція Москви не пом’якшилася.

Кремлівський очільник Путін досі вимагає капітуляції України, розраховуючи на зміну політики Вашингтона щодо Києва.

Водночас експерти висловлюють думку, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа.