Віткофф говорив з керівником української делегації після Москви: Сибіга надав подробиці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про телефонний контакт керівника української делегації з американським спецпосланцем Стівом Віткоффом після переговорів у Москві 2 грудня.​

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на коментар Сибіги.

«Був контакт керівника української делегації з паном Віткоффом, оскільки це телефоний контакт, з міркувань безпеки, важко уявити, щоб обговорювалися деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий, що повідомили представники американської делегації, що за їхньою оцінкою розмови в Москві для мирного процесу мали позитивне значення, це їхня оцінка, і запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом», — повідомив Сибіга.

Нагадаємо, зустріч Віткоффа з очільником РФ Путіним тривала майже 5 годин.

Також відомо, що США оновили мирний план (з 28 до 19 пунктів) після консультацій з Києвом у Женеві та Флориді.​