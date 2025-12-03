Умєров розкрив деталі переговорів у Брюсселі з ЄС та НАТО: про що домовилися

Умєров зустрівся з радниками шести країн НАТО та ЄС / © Рустем Умєров

Сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі провели багатосторонню зустріч із радниками з національної безпеки ключових європейських країн, а також представниками Євросоюзу та НАТО, сфокусувавшись на гарантіях безпеки та координації мирних переговорів.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою — як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи», — підкреслив секретар РНБО.

За його словами, у цій зустрічі взяли участь радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії та Великої Британії. Секретар РНБО поінформував колег про перебіг мирних переговорів у Женеві та Флориді. Він закликав європейські країни залишатися активними учасниками цього процесу.

«Окремо зосередились на гарантіях безпеки. Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою — як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи. Домовилися продовжувати тісні консультації й синхронізацію позицій для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України», — підсумував Умєров.

Нагадаємо, російський диктатор Путін не демонструє майже жодних ознак компромісу під час зустрічі з представника США на переговорах щодо України. Щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, будь-яка угода про припинення бойових дій в Україні навряд чи відповідатиме всім умовам справедливого миру.