5 годин переговорів Віткоффа та Кушнера з Путіним у Москві: чим все закінчилось і заява Трампа

Зустріч делегації США із Путіним / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели у Москві п’ять годин переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Компромісів щодо запропонованого мирного плану не знайдено, повідомив по завершенні зустрічі радник російського диктатора Юрій Ушаков.

Американські переговорники після візиту ненадовго заїхали до свого посольства, щоб зідзвонитися для доповіді з президентом США, і відразу відлетіли додому.

Кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розповідає про деталі візиту.

Приїзд та «розваги»

До Москви Віткоффа і Кушнера супроводжував Кіріл Дмітрієв. Російські пропагандисти із захватом повідомляли, що гості їли кавʼяр, перепелів та оленину і «високо оцінили російську кухню». До Кремля їх запросили лише надвечір.

Для Віткоффа це вже шостий візит до Путіна. Цього разу його супроводжував зять Трампа Джаред Кушнер, який не має жодної офіційної посади у владі, але користується безмежною довірою тестя. Перекладачі були присутні з обох боків, що є врахуванням помилок попередніх зустрічей.

Результати переговорів

П’ять годин перемов добігли кінця після опівночі. Конкретні компроміси, за словами присутнього помічника Путіна, не були знайдені.

«З чимось ми могли погодитися і президент це підтвердив своїм співрозмовникам, щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне і навіть негативне ставлення», — заявив Ушаков.

Позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів не повідомив нічого нового, окрім того, що війна є «складною і жахливою», але США більше не витрачають на неї гроші.

«Я нічого не роздаю. Ми продаємо обладнання НАТО. Європейські країни платять нам за обладнання, стовідсоткову ціну, а потім вони привозять його в Україну чи щось там ще з ним роблять. Але ми намагаємося це врегулювати», — заявив він.

Від’їзд та очікування України

Після переговорів Віткофф і Кушнер по захищеному зв’язку проінформували Трампа про результати. Російські пропагандисти, які очікували на них, були проігноровані. За даними флайтрадар, делегація вилетіла до США.

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту заявляв, що Україна очікує на сигнал від американської сторони про підсумки цих переговорів, від чого залежатимуть наступні кроки.

Попередній очний раунд переговорів із українською стороною відбувся у неділю в Майамі. Тоді констатували прогрес, але з обмовкою, що «багато роботи попереду».

