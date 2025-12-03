5 часов переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве: чем все закончилось и заявление Трампа

Встреча делегации США с Путиным / © Associated Press

Реклама

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели в Москве пять часов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Компромиссов по предложенному мирному плану не найдено, сообщил по завершении встречи советник российского диктатора Юрий Ушаков.

Американские переговорщики после визита ненадолго заехали в свое посольство, чтобы созвониться для доклада с президентом США, и сразу улетели домой.

Реклама

Корреспондент ТСН в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко рассказывает о деталях визита.

Приезд и «развлечения»

В Москву Виткоффа и Кушнера сопровождал Кирилл Дмитриев. Российские пропагандисты с восторгом сообщали, что гости ели кофе, перепелов и оленину и «высоко оценили русскую кухню». В Кремль их пригласили только к вечеру.

Для Уиткоффа это уже шестой визит к Путину. На этот раз его сопровождал зять Трампа Джаред Кушнер, который не имеет никакой официальной должности во власти, но пользуется безграничным доверием тестя. Переводчики присутствовали с обеих сторон, что является учетом ошибок предыдущих встреч.

Результаты переговоров

Пять часов переговоров подошли к концу после полуночи. Конкретные компромиссы, по словам присутствующего помощника Путина, не были найдены.

Реклама

«С чем-то мы могли согласиться и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику, и президент также не скрывал наше критическое и даже негативное отношение», — заявил Ушаков.

Позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров не сообщил ничего нового, кроме того, что война является «сложной и ужасной», но США больше не тратят на нее деньги.

«Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование, стопроцентную цену, а потом они привозят его в Украину или что-то там еще с ним делают. Но мы пытаемся это урегулировать», — заявил он.

Отъезд и ожидания Украины

После переговоров Уиткофф и Кушнер по защищенной связи проинформировали Трампа о результатах. Российские пропагандисты, которые ожидали их, были проигнорированы. По данным флайтрадара, делегация вылетела в США.

Реклама

Президент Владимир Зеленский накануне визита заявлял, что Украина ожидает сигнал от американской стороны об итогах этих переговоров, от чего будут зависеть следующие шаги.

Предыдущий очный раунд переговоров с украинской стороной состоялся в воскресенье в Майами. Тогда констатировали прогресс, но с оговоркой, что «много работы впереди».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРОБАЛТАЛИ С ПУТИНЫМ 5 ЧАСОВ И… НИЧЕГО! Закрытые подробности переговоров США с РФ