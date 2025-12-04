Бельгия выдвинула три условия для передачи Украине "репарационного кредита" - заявление Де Вевера

Почему Бельгия требует гарантий от ЕС / © Associated Press

Бельгия выдвинула условия использования замороженных активов РФ.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в соцсети X.

Он отметил, что использование находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear замороженных активов «может иметь потенциально негативные последствия как для Бельгии, так и для Европы в целом».

«Мы не собираемся утруждать себя безответственными рисками», — заявил премьер-министр Бельгии.

Он перечислил требования к Европейскому Союзу, без выполнения которых страна не поддержит механизм «репарационного кредита» для Украины.

Полная ответственность за риски и гарантии. Это требование касается «полной взаимной ответственности за риски». Де Вевер пояснил, что согласно действующим двусторонним соглашениям возможные компенсации за «незаконную экспроприацию» могут значительно превысить первоначальную стоимость активов, включая проценты и нереализованную прибыль. Поэтому Бельгия требует, чтобы необходимые гарантии покрывали все потенциальные финансовые обязательства с первого дня. Обеспечение ликвидности Euroclear является вторым условием Бельгии. Речь идет об обеспечении ликвидности и защиты от рисков для депозитария Euroclear. Премьер уточнил, что компания должна обладать достаточным запасом ресурсов на случай, если она столкнется с последствиями российских санкций или будет вынуждена выплачивать компенсации Центральному банку России по результатам юридических процессов, арбитража или потенциального мирного соглашения. Справедливое распределение расходов – третий пункт требует «справедливого распределения расходов» между всеми участниками. Де Вевер считает, что к участию в операции должны быть привлечены все государства-члены, владеющие российскими активами. Он призвал взимать эти средства пропорционально и равномерно со всех европейских учреждений и, в идеале, привлечь в этот процесс даже более широкую «коалицию решительных» стран.

Барт Де Вевер подтвердил, что хотя предложение Еврокомиссии «движется в направлении этих трех условий», оно пока не отвечает минимальным требованиям Бельгии. В то же время он заверил, что Бельгия «полностью поддерживает Украину», но «нельзя требовать невозможного» от его страны, надеясь получить поддержку своего парламента.

Между тем , Европейский Союз ищет способы самостоятельно закрыть финансовые потребности Украины на ближайшие годы.