Чому Бельгія вимагає гарантій від ЄС / © Associated Press

Бельгія висунула умови щодо використання заморожених активів РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер в соцмережі X.

Він зазначив, що використання заморожених активів, які перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, «може мати потенційно негативні наслідки як для Бельгії, так і для Європи загалом».

«Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками», — заявив прем’єр-міністр Бельгії.

Він перерахував вимоги до Європейського Союзу, без виконання яких країна не підтримає механізм «репараційного кредиту» для України.

Повна відповідальність за ризики та гарантії. Ця вимога стосується «повної взаємної відповідальності за ризики». Де Вевер пояснив, що згідно з чинними двосторонніми угодами, можливі компенсації за «незаконну експропріацію» можуть значно перевищити початкову вартість активів, включаючи відсотки та нереалізований прибуток. Тому Бельгія вимагає, щоб необхідні гарантії покривали всі потенційні фінансові зобов’язання від першого дня. Забезпечення ліквідності Euroclear є другою умовою Бельгії. Йдеться про «забезпечення ліквідності та захисту від ризиків» для депозитарію Euroclear. Прем’єр уточнив, що компанія повинна мати достатній запас ресурсів на випадок, якщо вона зіткнеться з наслідками російських санкцій або буде змушена виплачувати компенсації Центральному банку Росії за результатами юридичних процесів, арбітражу чи потенційної мирної угоди. Справедливий розподіл витрат — третій пункт вимагає «справедливого розподілу витрат» між усіма учасниками. Де Вевер вважає, що до участі в операції мають бути залучені всі держави-члени, які володіють російськими активами. Він закликав стягувати ці кошти пропорційно і рівномірно з усіх європейських установ і, в ідеалі, залучити до цього процесу навіть ширшу «коаліцію рішучих» країн.

Барт Де Вевер підтвердив, що хоча пропозиція Єврокомісії «рухається в напрямку цих трьох умов», вона поки що не відповідає мінімальним вимогам Бельгії. Водночас, він запевнив, що Бельгія «повністю підтримує Україну», але «не можна вимагати неможливого» від його країни, сподіваючись отримати підтримку свого парламенту.

Тим часом Європейський Союз шукає способи самостійно закрити фінансові потреби України на найближчі роки.