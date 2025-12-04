Як ЄС планує віддати Україні заморожені гроші РФ: хто і чому гальмує репараційний кредит

ЄС розробив хитрий план використання активів РФ, але зіткнувся з опором Бельгії / © УНІАН

Поки у Вашингтоні тривають політичні дискусії, Європейський Союз шукає способи самостійно закрити фінансові потреби України на найближчі роки. Брюссель націлився на «священну корову» — заморожені російські активи на суму близько 210 мільярдів євро. Проте план їхнього використання виявився складнішим, ніж очікувалося, через страх європейців перед «довгою рукою» Москви.

Про це пише Reuters.

Як працює «репараційний кредит»

Замість прямої конфіскації, яка лякає багатьох європейських банкірів, Єврокомісія пропонує витончену схему. Ключовим елементом є депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається левова частка (понад 180 млрд євро) російських активів.

Механізм виглядає так:

Euroclear інвестує доходи від заморожених активів у боргові зобов’язання, випущені ЄС.

Євросоюз бере ці кошти і передає їх Україні як кредит.

Головна «фішка»: Україна зобов’язана повернути цей борг лише після того, як отримає репарації від Росії за завдані збитки.

Таким чином, фактично ці гроші працюватимуть на Київ уже зараз, а фінальний рахунок буде виставлено Москві.

Дрони над Бельгією і страх відплати

Головною перепоною на шляху цього плану стала позиція Бельгії. Влада країни вимагає, щоб партнери по ЄС розділили з нею відповідальність, якщо Росія подасть до суду або вдасться до інших заходів.

Ставки високі. За даними джерел, Німеччина вже припустила, що нещодавні появи невідомих дронів над аеропортами та військовими базами в Бельгії були «посланням» від Кремля — не чіпати заморожені активи. Москва, звісно, заперечує зв’язок, але водночас обіцяє «болючу відповідь» у разі вилучення коштів.

Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу РФ, навіть погрожував, що вилучення активів може розглядатися як привід для війни (casus belli).

Ціна питання і альтернативи

Потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки оцінюються у 135 мільярдів євро (52 млрд на функціонування держави та 83 млрд на оборону). ЄС хоче закрити значну частину цієї суми саме за рахунок російських грошей.

Якщо план з Euroclear провалиться через спротив Бельгії, у Брюсселя є план «Б» — позичити гроші під гарантії спільного бюджету ЄС. Але цей варіант, ймовірно, заблокує Угорщина. Прем’єр Віктор Орбан вже закликав Брюссель «припинити фінансувати війну, яку неможливо виграти».

Вирішальна зустріч лідерів ЄС, де планують ухвалити остаточне рішення, має відбутись до кінця цього року.

Нагадаємо, прем’єр Бельгії зробив гучну заяву про поразку Росії у війні. Барт де Вевер назвав програш Москви «небажаним» через наявність у РФ ядерної зброї.