Як майбутні гарантії безпеки можуть стримати Путіна: політолог пояснив

Володимир Путін / © Associated Press

Майбутні гарантії безпеки для України мають бути максимально конкретними, щоб уникнути повторення провалу Будапештського меморандуму. Головна умова їхньої ефективності — створення взаємної залежності між безпекою України та безпекою Європейського Союзу.

Про це в етері КИЇВ24 заявив політолог Сергій Таран.

Експерт наголосив, що у випадку ймовірної паузи у війні ключовим завданням є не допустити послаблення захисту.

«Але, якщо ми уявимо, що ці перемовини завершаться паузою у війні, то тоді важливо, щоб ці гарантії не були схожі на Будапештський меморандум, щоб вони були якомога конкретніші. І щоб вони, зараз буду казати складно, створювали взаємну залежність української безпеки і європейської безпеки», — підкреслив Таран.

За його словами, ці механізми необхідні для того, щоб пауза у війні була довшою, а стримування подальшої російської агресії — ефективнішим.

Політолог назвав конкретні кроки, які мають бути закладені в майбутніх угодах. На його думку, цього можна досягти через спільні військові виробництва, будівництво оборонних споруд на сході за кошти ЄС, регулярні навчання та інші форми військової інтеграції.

«Оце все треба тут прописувати і закладати, тоді є шанси, що пауза у війні, якщо вона буде, затягнеться», — резюмував експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Путін не демонструє майже жодних ознак компромісу під час зустрічі з представника США на переговорах щодо України. Щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки.

Раніше британський військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, про що свідчать погрози Путіна перед переговорами.