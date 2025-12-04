ТСН у соціальних мережах

В Харкові — "приліт": що відомо про удари ворога

Зафіксовано щонайменше три удари по місту.

В Харкові — "приліт": що відомо про удари ворога

Харків атакують БпЛА / © tsn.ua

В Харкові попередньо зафіксовано приліт ворожого БпЛА в Основʼянському районі.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це ввечері 4 грудня.

Згодом стало відомо про другий приліт.

«Зафіксовано ще один удар в Основʼянському районі», — написав Терехов.

Як повідомив мер міста, деталі уточнюються.

«Третій приліт ворожого безпілотника по Харкову», — повідомив мер через декілька хвилин.

Тож станом на 21:18 год зафіксовано три удари по місту.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни вбили у Харкові 5-х людей. Через атаку РФ на місто загинули місцеві жителі.

