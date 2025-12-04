- Дата публікації
- Категорія
- Війна
В Харкові — "приліт": що відомо про удари ворога
Зафіксовано щонайменше три удари по місту.
В Харкові попередньо зафіксовано приліт ворожого БпЛА в Основʼянському районі.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це ввечері 4 грудня.
Згодом стало відомо про другий приліт.
«Зафіксовано ще один удар в Основʼянському районі», — написав Терехов.
Як повідомив мер міста, деталі уточнюються.
«Третій приліт ворожого безпілотника по Харкову», — повідомив мер через декілька хвилин.
Тож станом на 21:18 год зафіксовано три удари по місту.
Нагадаємо, 23 листопада росіяни вбили у Харкові 5-х людей. Через атаку РФ на місто загинули місцеві жителі.