У російському Орлі пролунало до 10 вибухів: місцеві повідомляють про атаку дронів

У російському місті Орел ввечері 4 грудня 2025 року місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи та спалахи в небі. За даними російського ресурсу SHOT, вибухи було чути щонайменше протягом 30 хвилин у північній та центральній частині міста. Люди зазначають, що вибухова хвиля була настільки сильною, що «ледь не повилітали вікна».

За попередньою інформацією, над містом працювала система протиповітряної оборони, яка намагалася збити безпілотники. Очевидці стверджують, що БПЛА летіли на низькій висоті, над містом було видно яскраві спалахи. Офіційних заяв від російської влади станом на зараз не надходило.

Крім того, про серію вибухів повідомляють жителі Невинномиська Ставропольського краю РФ. За словами місцевих, над містом пролунало щонайменше шість гучних ударів, а також була чутна сирена повітряної тривоги.

Можливі наслідки поки що невідомі.

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.