ЗСУ вдарили по одному з головних хімзаводів РФ: подробиці

ЗСУ уразили ключове хімічне підприємство ВПК РФ у Ставропольському краї. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України здійснили удар по одному з найбільших хімічних підприємств у Ставропольському краї РФ — заводу «Невинномиський Азот». Ця операція була спрямована на зниження наступального потенціалу та спроможностей агресора щодо здійснення ракетно-бомбових ударів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, завод «Невинномиський Азот» є критично важливою складовою російського військово-промислового комплексу (ВПК). Підприємство виробляє понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри щороку.

«Об’єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК рф і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій. Уражено один з цехів виробництва, на об’єкті зафіксовано пожежу», — зазначили у Генштабі.

Також додають, що окрім удару по тиловому підприємству, підтверджено успішне ураження скупчення живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними, втрати ворога склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України «Примари» здійснив успішну операцію, уразивши одразу дві важливі військові цілі.

Раніше повідомлялося, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, в Оренбурзькій області РФ, поблизу міста Ясне, 28 листопада сталася аварія під час запуску ракети. За кілька секунд після старту вона різко втратила тягу, впала та вибухнула, утворивши в небі характерну фіолетову хмару.