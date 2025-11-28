У Росії на полігоні "Ясний" прогримів вибух і виник фіолетовий "гриб" (фото, відео)

Дим на полігоні «Ясний» під Оренбургом після вибуху / © Exilenova+

Доповнено додатковими матеріалами

У Росії під Оренбургом на полігоні «Ясний» 28 листопада міг статися вибух ракети, після якого в небо здійнявся «гриб» з фіолетового диму.

Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+ та інші пабліки.

«Дивні речі сьогодні творились над полігоном „Ясный“ що під Оренбургом. Там піднявся фіолетовий дим, ймовірно, після вибуху ракети. Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула в повітрі», — йдеться в повідомленні каналу.

За даними інших пабліків, під час випробувань ракета вибухнула просто в повітрі, утворивши яскраву хмару та налякавши свідків, які стежили за стартом.

За словами місцевої влади, загрози для населення немає і евакуація не планується.

Дим над полігоном «Ясний» після вибуху 28 листопада / © Exilenova+

Дим над полігоном «Ясний» після вибуху 28 листопада / © російські телеграм-канали

За даними моніторингової групи телеграм-каналу «Крымский ветер», судячи з азимуту, ракету з Оренбурзької області запускали у напрямку полігону «Кура» на Камчатку.

Це була ракета на рідкому паливі, гептилі. Можливо, йдеться про ракету Р36УТТХ2 «Воєвода», вона ж «Дніпро». Вік цих ракет — по 30-40 років. Не виключено, що може йтися про аналог, який, за чутками, росіяни намагаються зробити.

«Схоже, після виходу виробу із ШПУ (шахтової пускової установки — ред.), після використання ПАД (порохового акумулятора тиску — ред.) не відбувся запуск маршового двигуна. Тому ця бочка впала, розвалилася, компоненти НГМД/АТ, судячи з рудого сліду, при змішуванні самозаймаються. А може це було щось давніше, на кшталт челоміївської ракети УР-100», — йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Траєкторія запуску ракети з аеродрому «Ясний» / © Telegram / Крымский ветер

Зауважимо, що у місті Ясний Оренбурзької області розташовані космодром і база ракетних військ. Це одна з небагатьох точок у Росії, звідки ворог запускає ракети великої дальності. Звідти росіяни можуть також запускати ракети, озброєні ядерними боєголовками.

До слова, у ніч проти 28 листопада Сили оборони України завдали низку ударів по об’єктах Росії. Генштаб ЗСУ підтвердив, що уражено Саратовський НПЗ. На аеродромі «Саки» (окупований Крим) знищено ангар зі зберігання ворожих дронів «Оріон» та «Форпост». Уражено командно-диспетчерський пункт, «КамАЗ», райони зосередження військ та склади пального на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.