У Росії розробили державний стандарт роботи в районах, що потрапили під ядерний удар

Радіоактивне забруднення. Ілюстративне зображення

У Росії розробили єдиний державний стандарт з виявлення районів, що зазнали радіоактивного, хімічного та біологічного зараження.

Про це повідомило в середу, 26 листопада, російський новинний сайт РБК.

Єдиний стандарт було розроблено Всеросійським науково-дослідним інститутом з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС РФ. Він набуде чинності 1 лютого 2026 року.

Цим документом встановлено порядок проведення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки у періоди «мобілізації, воєнного стану та надзвичайних ситуацій».

У документі вперше запроваджено поняття гранично допустимих рівнів зараження — значень потужностей токсичних доз, щільностей зараження та об’ємного вмісту небезпечних речовин.

Відповідно до стандарту, непрямими ознаками зараження можуть вважатися раптові появи мас комах, краплі рідини за відсутності опадів, порошкоподібний наліт, склоподібні частинки та численні синхронні поломки електронних приладів.

Для обстеження таких територій направлятиметься спеціальна варта, яка має визначити межі зараженого району, позначити їх і зібрати проби —зразки ґрунту, води, рослинності і навіть трупи дрібних гризунів.

Створення цього стандарту відбувається на тлі ескалації ядерної риторики з боку Росії.

Зокрема, президент РФ Володимир Путін на недавньому засіданні Ради безпеки зажадав від Міноборони підготувати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань після 35-річної перерви.

Міністр оборони Андрій Білоусов заявив про готовність полігону на Новій Землі до «проведення повномасштабних випробувань у стислий термін».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати планують провести ядерні випробування «досить скоро».