ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

У пальті з хутром і мінісукні з квітами: Лотті Мосс в об’єктивах папараці в Лондоні

27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс у всьому чорному відвідала івент.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Getty Images

До об’єктивів папараці потрапила Лотті Мосс, яка йшла на захід у Лондоні. Зірка вийшла у світ в образі total black.

На моделі була чорна мінісукня з блискучим квітковим принтом, коміром-стійкою із зав’язками і пікантним вирізом. Зверху вона одягла пальто з хутром.

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

На Лотті також були капронові колготи і високі чорні гостроносі чоботи на шпильках. Лук зірка доповнила сумкою, інкрустованою стразами.

Мосс зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Лотті Мосс показала фото з відпочинку в Іспанії, на яких вона постала у рожевому купальнику.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie