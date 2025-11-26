- Дата публікації
У пальті з хутром і мінісукні з квітами: Лотті Мосс в об’єктивах папараці в Лондоні
27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс у всьому чорному відвідала івент.
До об’єктивів папараці потрапила Лотті Мосс, яка йшла на захід у Лондоні. Зірка вийшла у світ в образі total black.
На моделі була чорна мінісукня з блискучим квітковим принтом, коміром-стійкою із зав’язками і пікантним вирізом. Зверху вона одягла пальто з хутром.
На Лотті також були капронові колготи і високі чорні гостроносі чоботи на шпильках. Лук зірка доповнила сумкою, інкрустованою стразами.
Мосс зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, Лотті Мосс показала фото з відпочинку в Іспанії, на яких вона постала у рожевому купальнику.