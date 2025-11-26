- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
У квітковому вбранні і на високих платформах: голомоза Синтія Еріво на розважальному шоу
38-річна акторка продовжує займатися промокампанією фільму «Wicked: Чародійка. Частина 2».
Синтія Еріво побувала на розважальному шоу The Kelly Clarkson. До студії вона зайшла з широкою усмішкою. Вона розповіла про знімання у другій частині фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка», у якій зіграла зеленошкіру відьму Ельфабу.
Зірка з’явилася на шоу в темному вбранні з квітковим орнаментом, яке складалося з довгої спідниці та жилета з невеликим коміром контрастного помаранчевого кольору.
Аутфіт Еріво доповнила чорними босоніжками на екстремально високих платформах і підборах. Вона була голомозою, з макіяжем з акцентом на очах та довжелезними нігтями з декором. Лук Синтія завершила прикрасами з камінням.
Нагадаємо, раніше Синтія Еріво на шоу Джиммі Феллона наділа капелюх-казанок і чорне вбрання Schiaparelli з цікавими «бульбашками» на плечах.