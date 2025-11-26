У квітковому вбранні і на високих платформах: голомоза Синтія Еріво на розважальному шоу

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво побувала на розважальному шоу The Kelly Clarkson. До студії вона зайшла з широкою усмішкою. Вона розповіла про знімання у другій частині фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка», у якій зіграла зеленошкіру відьму Ельфабу.

Зірка з’явилася на шоу в темному вбранні з квітковим орнаментом, яке складалося з довгої спідниці та жилета з невеликим коміром контрастного помаранчевого кольору.

Синтія Еріво / © Getty Images

Аутфіт Еріво доповнила чорними босоніжками на екстремально високих платформах і підборах. Вона була голомозою, з макіяжем з акцентом на очах та довжелезними нігтями з декором. Лук Синтія завершила прикрасами з камінням.

Нагадаємо, раніше Синтія Еріво на шоу Джиммі Феллона наділа капелюх-казанок і чорне вбрання Schiaparelli з цікавими «бульбашками» на плечах.