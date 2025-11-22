ТСН у соціальних мережах

У капелюсі-казанку і з "бульбашками" на плечах: Синтія Еріво здивувала своїм луком на вечірньому шоу

Британська акторка вийшла у світ у цікавому ансамблі від Schiaparelli.

Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво завітала на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона, де розповіла про знімання у фільмі «Wicked: Чародійка. Частина 2», у якому вона зіграла зеленошкіру Ельфабу.

У студії зірка з’явилася в ефектному чорному вбранні з колекції Schiaparelli Spring 2026, створеній креативним директором Модного дому — Даніелем Роузберрі. На ній був костюм, який складався зі спідниці-олівця та елегантного жакета з великими чорними ґудзиками і накладними клапанами для кишень.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

А ще на плечах Еріво були цікаві бульбашкоподібні деталі, які нагадували каміння для стоун-масажу. Та головним акцентом у її аутфіті був капелюх-казанок.

Лук Синтія доповнила чорними туфлями, інкрустованими стразами, на високих шпильках від Christian Louboutin, а також сережками і каблучками Bird on a Rock від Tiffany. Вона зробила макіяж із чорними стрілками і помадою, нанесеною у стилі омбре. Образ Еріво завершила довжелезним манікюром із декором.

Нагадаємо, фантастична пригода «Wicked: Чародійка. Частина 2» вже на великих екранах України. Як відбулася прем’єра цього фільму у Києві, дивіться у нашому фоторепортажі.

