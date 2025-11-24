Синтія Еріво вшанувала співачку Шер лише однією незвичною річчю: що одягла зірка

Синтія Еріво / © Getty Images

Реклама

Синтія Еріво — співачка та зірка фільму «Wicked: Чародійка» — у межах промотуру до другої частини мюзиклу відвідала інтерв’ю на шоу The View. Її сфотографували в Нью-Йорку біля студії ABC.

Синтія була того дня в сірому костюмі від бренду Coperni, який поєднував жакет і мінішорти. Лук вона доповнила сумкою синього кольору від Mulberry, синіми чоботами на платформі у вигляді пуантів від Christian Louboutin, а також прикрасами з діамантами від Tiffany & Co. і зробила неймовірний манікюр — її нігті були довгими, з яскравим дизайном.

Синтія Еріво / © Getty Images

Однак головною родзинкою луку Синтії стали її чорні колготки. Здавалося б, що такого може бути у звичайних колготках, але на тих, які наділа співачка, було вишито культову фразу ще однієї зірки, співачки Шер — Mom, I am a rich man («Мамо, я багата людина»).

Реклама

Синтія Еріво / © Getty Images

Цю знамениту фразу Шер сказала в інтерв’ю 1995 року.