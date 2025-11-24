ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Синтія Еріво вшанувала співачку Шер лише однією незвичною річчю: що одягла зірка

Це був креативний вибір, який став сенсацією.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво — співачка та зірка фільму «Wicked: Чародійка» — у межах промотуру до другої частини мюзиклу відвідала інтерв’ю на шоу The View. Її сфотографували в Нью-Йорку біля студії ABC.

Синтія була того дня в сірому костюмі від бренду Coperni, який поєднував жакет і мінішорти. Лук вона доповнила сумкою синього кольору від Mulberry, синіми чоботами на платформі у вигляді пуантів від Christian Louboutin, а також прикрасами з діамантами від Tiffany & Co. і зробила неймовірний манікюр — її нігті були довгими, з яскравим дизайном.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Однак головною родзинкою луку Синтії стали її чорні колготки. Здавалося б, що такого може бути у звичайних колготках, але на тих, які наділа співачка, було вишито культову фразу ще однієї зірки, співачки Шер — Mom, I am a rich man («Мамо, я багата людина»).

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Цю знамениту фразу Шер сказала в інтерв’ю 1995 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie