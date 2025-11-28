5 порід собак, які линяють найбільше, але все одно миттєво закохують у себе

Акіта / © pixabay.com

Собаки з рясною линькою можуть залишати по дому пухнасті «сувеніри», але експерти заспокоюють: випадання шерсті — нормальний процес, а регулярне вичісування творить дива. Та й самі собаки зазвичай компенсують всю цю пухнасту «метушню» своєю відданістю. Недарма ветеринар Абель Гонсалес нагадує:

Про це повідомило видання Parade Pets.

Лабрадор-ретривер

Одна з найулюбленіших порід американців і водночас — чемпіон із линьки. Подвійна шерсть лабрадорів оновлюється протягом року, а навесні й восени особливо активно. Саме вона захищала собак у холодній воді під час їхньої історичної роботи поруч з рибалками. Лабрадори залишаються надзвичайно доброзичливими та потребують лише регулярного розчісування, аби почуватися комфортно.

Акіта

Благородна японська порода з густою подвійною шерстю та виразною сезонною линькою. Акіти спокійні, віддані, але потребують впевненого власника й систематичного грумінгу, щоб приборкати щедрий підшерсток. За належного догляду ця порода стає вірним і дуже тихим домашнім другом.

Ньюфаундленд

Ці велетні також мають водостійку подвійну шерсть — спадок часів, коли вони допомагали рибалкам на узбережжі Канади. Саме густе підшерстя робить ньюфаундлендів серед порід, що линяють найбільше. Але м’який характер, терплячість і відданість перетворюють їх на ідеальних сімейних компаньйонів.

Пекінес

Попри компактний розмір, пекінеси можуть посперечатися з великими собаками за кількістю шерсті у домі. Їхній довгий подвійний шар — спадок королівських часів. Густа «лев’яча» грива потребує частого розчісування та підстригання шерсті на лапах. Водночас пекінеси надзвичайно лагідні, цінують обійми й швидко стають домашніми улюбленцями.

Золотистий ретривер

Ще один улюбленець сімей, який линяє фактично без перерви. Влітку це особливо помітно через активне оновлення шерсті. Золотисті ретривери відомі своєю доброзичливістю, кмітливістю та бажанням вчитися. Тому регулярний грумінг — невелика плата за їхній характер та відданість.

Нагадаємо, деякі собаки настільки погано переносять холод, що їм потрібен одяг навіть у приміщенні. Експерти назвали п’ять порід, які взимку мерзнуть найбільше.