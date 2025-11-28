Таємничий вибух над полігоном “Ясний”: що саме не змогли запустити росіяни

Вибух на полігоні "Ясний" / © Exilenova+

У Оренбурзькій області РФ, поблизу міста Ясне, 28 листопада сталася аварія під час запуску ракети. За кілька секунд після старту вона різко втратила тягу, впала та вибухнула, утворивши у небі характерну фіолетову хмару. Імовірно, йдеться про чергову спробу випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", яка раніше вже зазнавала катастрофічних невдач.

Про це повідомляє Defence Express.

Дата публікації 16:33, 28.11.25

На опублікованих у російських соцмережах відео видно, як ракета піднімається лише на кілька десятків метрів, після чого різко змінює траєкторію й вибухає. У небо здіймається густий дим нетипового кольору. Саме цей відтінок фахівці пов’язують з використанням токсичного палива — суміші азотного тетраоксиду та несиметричного диметилгідразину ("аміл" та "гептил").

Такі пари застосовуються в низці радянських і російських ракет, зокрема у відомих "Протонах", аварії яких також супроводжувалися фіолетовим димом.

Чому підозри ведуть саме до "Сармата"

Інцидент стався поруч із пусковою базою "Ясное" — частиною позиційного району Домбаровської дивізії РВСН. Саме там зберігаються та запускаються ракети Р-36М2 "Воєвода" ("Сатана"), а також проводяться випробування їхнього наступника — МБР РС-28 "Сармат".

Ракета “Сармат” / © Associated Press

Попередні офіційно відомі випробування "Сармата" у вересні 2024 року завершилися вибухом у шахті на космодромі "Плесецк", який повністю знищив пусковий комплекс.

Через це російські військові могли перенести наступні тести саме на полігон "Ясний".

Що заявила місцева влада

РФ не оголошувала про будь-які космічні пуски або навчання стратегічних ядерних сил. Після інциденту місцевим ЗМІ рекомендували звертатися за коментарями до Міноборони РФ, яке поки що ситуацію не коментує.

Попри помітний вибух та викид токсичного диму, російська влада традиційно запевнила, що “загрози для населення немає” та евакуація не планується.

За іншими повідомленнями з російських пабліків, ракета вибухнула у повітрі ще до досягнення будь-якої висоти, викликавши яскравий спалах і перелякавши очевидців. Свідки повідомляли про сильний удар та хмару, схожу на “гриб”.