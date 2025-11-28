Неповнолітні імітували статевий акт на дискотеці: справа дійшла до суду

Суд визнав імітацію статевого акту на дискотеці дрібним хуліганством / © pixabay.com

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав маму одного з учасників скандального інциденту на молодіжній дискотеці винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

Про це повідомило регіональне видання «Вікна».

Йдеться про неповнолітнього хлопця, якому на момент скоєння хуліганського вчинку ще не виповнилося 16 років. Скандальний інцидент, під час якого двоє юнаків «імітували статевий акт, почергово сидячи один на одному», набув розголосу після поширення в Мережі відео, зафільмованого під час благодійного заходу для молоді, організованого для збирання донатів для СЗУ.

Відповідальність батьків за виховання

Як встановив суд, син жінки, якому на момент інциденту (18 жовтня) ще не виповнилося 16 років, вчинив дрібне хуліганство в приміщенні ПК «Юність» у місті Калуш. Це стало підставою для притягнення його матері до адміністративної відповідальності за звинуваченням в ухиленні від виконання батьківських обов’язків щодо забезпечення належного виховання неповнолітнього сина (ч. 3 ст. 184 КУпАП).

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину та просила суворо її не карати. Суд призначив їй штраф у розмірі 1700 гривень. Окрім цього, жінці доведеться сплатити понад 600 гривень судового збору. У разі несплати штрафу протягом п’ятнадцяти днів його розмір подвоїться і становитиме вже 3400 гривень.

Доля другого учасника та позиція організаторів

Другий учасник інциденту на дискотеці також є неповнолітнім, проте на момент вчинення хуліганства йому вже виповнилося 16 років. Згідно із законом, неповнолітні старші за 16 років особисто несуть адміністративну відповідальність за подібні правопорушення. За інформацією видання, суд ухвалив рішення щодо цього хулігана понад два тижні тому, призначивши йому покарання у вигляді штрафу розміром у 51 гривню.

Організатор заходу, Молодіжна рада Калуша, публічно прокоментувала цей інцидент.

«Як тільки ситуацію було помічено, організатори одразу втрутилися, припинили дії та вивели осіб із зали. Ми щиро шкодуємо, що така поведінка мала місце — вона затьмарила атмосферу вечора, у який вкладено багато зусиль і добра,» — повідомила Молодіжна рада Калуша.

Організатори також зазначили, що пропонували хлопцям публічно вибачитися, проте ті відмовилися, що на думку організаторів свідчить про «небажання взяти відповідальність за власні дії».

Нагадаємо, чоловік позував перехожим на пам’ятнику перед будівлею поліції. За дрібне хуліганство львів’янину загрожує штраф розміром від 51 до 119 грн або адміністративний арешт на 15 діб.