Гламур
142
2 хв

Костянтин Трембовецький після розлучення закрутив новий роман і розсекретив кохану

Гуморист розповів, як вони познайомились та скільки вже в стосунках.

Валерія Сулима
Костянтин Трембовецький

Костянтин Трембовецький / © instagram.com/levi_na_jeepi

Відомий український гуморист Костянтин Трембовецький після розлучення закрутив новий роман і розсекретив свою кохану.

Шоумен розкрив подробиці особистого життя на проєкті "Наодинці з Гламуром". Комік говорить, що наразі не самотній. Костянтин Трембовецький перебуває в стосунках із дівчиною, яка проживає в Парижі, Франція. Обраниця гумориста є українкою, вона просто працює за кордоном. Дівчину Костянтина звуть Сонею. Пара вже понад рік перебуває в стосунках.

"Я закоханий, у мене є дівчина. Але вона живе в Парижі, тому бачимося ми не часто. Але, напевно, доля мене вела. Так любив Париж, що знайшов собі там дівчину. Вона українка, просто вона працює у Франції. Її звуть Соня. Ми понад рік разом", - говорить шоумен Анні Севастьяновій.

Костянтин Трембовецький / © instagram.com/levi_na_jeepi

Костянтин Трембовецький / © instagram.com/levi_na_jeepi

Парочка познайомилась у Мережі. Соня є підписницею Костянтина на Patreon – платформі, що дозволяє прихильникам творчих особистостей підтримувати їх фінансово.

"Ми познайомились в Інтернеті. Вона моя підписниця на Patreon. Можливо, я з нею просто через гроші – 10 доларів на місяць", - жартує шоумен.

Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Чому ведуча «НАКРИЧАЛА» на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров «РОЗБИВ» серця фанаток

Зазначимо, Костянтин Трембовецький був одружений. Гуморист розлучився з дружиною, але причину розкривати не став. Колишнє подружжя разом виховує сина Мілана.

142
