Гламур
95
1 хв

Даша Кацуріна на тлі чуток про розставання з Дантесом натякнула на зміни в особистому житті

Бізнесвумен заінтригувала красномовним жестом у Мережі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна після чуток про її розставання зі співаком Володимиром Дантесом зробила заяву.

У своєму Telegram-каналі дизайнерка була доволі відвертою й таки натякнула на зміни в особистому житті. Зокрема, красномовним жестом підвела до того, що вона більше не перебуває у романтичних стосунках з артистом. Даша відкрито заявила, що зараз активно знайомиться з іншими людьми. Про це свідчить її скриншот додатків, якими вона користується.

Так, на головному екрані Кацуріної можна помітити один з найпопулярніших додатків для знайомств. Саме його бізнесвумен назвала таким, який у цей період дарує їй «дофамін на 1000%». Після цього стає зрозуміло, що Дантес може бути вже у списку її колишніх. Хоча насправді додаток також може використовуватися і для пошуку дружніх і творчих зв’язків, але передусім — романтичних.

Скриншот допису Даші Кацуріної / © t.me/grlsclubkatsurina

Скриншот допису Даші Кацуріної / © t.me/grlsclubkatsurina

Та водночас цікаво, що для таких знайомств блогерка обрала додаток, який позиціонує себе як доволі закрита платформа, створена для спілкування людей з різних куточків світу. Особливо вона відома тим, що її використовують знаменитості для пошуку нових стосунків і там неможливо видати себе за іншу людину завдяки ретельній автентифікації.

95
