Навіщо досвідчені господині закопують у горщики з квітами лаврове листя: корисний трюк

Чим підживити кімнатні рослини взимку / © Pixabay

Кожен, хто вирощує кімнатні рослини, знає: бувають моменти, коли квіти раптом починають хворіти, ростуть повільніше або їх атакують шкідники. Хімічні засоби не завжди хочеться використовувати в домі, особливо якщо є діти чи домашні тварини. Саме тому досвідчені господині все частіше звертаються до простих натуральних методів.

Навіщо треба закопувати лаврове листя в горщики з квітами

Відлякує шкідників. Лавровий лист має сильний природний аромат, який не терплять грибні комарики, трипси, попелиця, кліщі. Ефірні олії лавра працюють як природний інсектицид: шкідники залишають рослину вже через кілька днів. Це безпечна альтернатива хімічним спреям.

Запобігає появі цвілі в ґрунті. Лаврове листя має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Воно пригнічує розвиток плісняви на поверхні землі та зменшує ризик зараження кореневою гниллю.

Покращує структуру ґрунту. Поступово перегниваючи, лавровий лист насичує ґрунт органікою, робить землю пухкішою, покращує повітропроникність, стимулює розвиток корисних мікроорганізмів. Рослини починають рости активніше, швидше дають нове листя та пагони.

Натуральне джерело мікроелементів. Лаврове листя містить магній, кальцій, марганець, невелику кількість калію. Ці елементи поступово виділяються в ґрунт і сприяють здоров’ю рослини.

Як правильно використовувати лавровий лист у горщиках з квітами

Візьміть 2-3 сухих листочки.

Вкопайте їх у ґрунт на глибину до 2 см.

Повторюйте процедуру раз на місяць.

Для великих горщиків — від 3 л, можна використовувати до 5 листків.

Лавровий лист особливо ефективний для фікусів, антуріумів, орхідей (класти біля краю горщика, не під корінь), заміокулькасів, спатіфілумів, герані, декоративно-листяних рослин.