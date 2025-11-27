Чим підживити заміокулькас, щоб ожив / © Pexels

Заміокулькас — одна з найневибагливіших кімнатних рослин. Але навіть доларове дерево інколи починає чахнути: листя блідне, ріст зупиняється, а коріння слабшає. У більшості випадків рослина не потребує дорогих добрив, достатньо додати в ґрунт один простий природний компонент, який є на кожній кухні. І вже за кілька тижнів заміокулькас оживає, утворює нові пагони та повертає насичений колір листя.

Що саме треба додати в ґрунт, щоб заміокулькас ожив

Секрет простий — пів чайної ложки кориці. Ця приправа давно відома флористам як потужний природний стимулятор росту та захисник кореневої системи.

Природний антисептик. Вона пригнічує грибки та цвіль, які часто атакують бульби заміокулькаса.

Стимулює утворення нових коренів. Кориця активізує тканини кореневища, допомагаючи рослині нарощувати нові корінці.

Прискорює відновлення після переливу. Якщо ґрунт був надто вологим, кориця знижує ризик гнилі.

Підсилює ріст пагонів. Регулярне внесення забезпечує стабільний розвиток доларового дерева.

Як правильно використовувати корицю для підживлення

Злегка розпушіть землю біля стовбура. Робіть це обережно, щоб не травмувати бульби. Внесіть пів чайної ложки кориці. Насипайте безпосередньо в ґрунт, а не на листя чи бульби. Змішайте пряність із верхнім шаром землі. Так корисні речовини працюватимуть рівномірно. Полийте рослину невеликою кількістю води. Це допоможе активувати властивості кориці.

Через 10-14 днів ви помітите перші зміни: листя стане щільнішим, а з землі почнуть пробиватися молоді пагони.

Коли варто повторити процедуру? Оптимальна частота — раз на 4-6 тижнів. Зловживати корицею не потрібно: вона діє як стимулятор, а не основне добриво.