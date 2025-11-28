Таинственный взрыв над полигоном "Ясный": что именно не смогли запустить россияне

Взрыв на полигоне "Ясный"

В Оренбургской области РФ, вблизи города Ясне, 28 ноября произошла авария при запуске ракеты. Через несколько секунд после старта она резко потеряла тягу, упала и взорвалась, образовав в небе характерное фиолетовое облако. Вероятно, речь идет об очередной попытке испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", ранее уже терпевшей катастрофические неудачи.

Об этом сообщает Defence Express.

Дата публикации 16:33, 28.11.25 Количество просмотров 66 В России на полигоне «Ясный» взорвалась ракета

На опубликованных в российских соцсетях видео видно, как ракета поднимается всего на несколько десятков метров, после чего резко меняет траекторию и взрывается. В небо взвивается густой дым нетипичного цвета. Именно этот оттенок специалисты связывают с использованием токсичного топлива - смеси азотного тетраоксида и несимметричного диметилгидразина (амил и гептил).

Такие пары применяются в ряде советских и российских ракет, в том числе в известных "протонах", аварии которых также сопровождались фиолетовым дымом.

Почему подозрения ведут именно к "Сармату"

Инцидент произошел рядом с пусковой базой "Ясное" - частью позиционного района Домбаровской дивизии РВСН. Там хранятся и запускаются ракеты Р-36М2 "Воевода" ("Сатана"), а также проводятся испытания их преемника - МБР РС-28 "Сармат".

Ракета "Сармат" / © Associated Press

Предыдущие официально известные испытания "Сармата" в сентябре 2024 года завершились взрывом в шахте на космодроме "Плесецк", полностью уничтожившего пусковой комплекс.

Поэтому российские военные могли перенести следующие тесты именно на полигон "Ясный".

Что заявили местные власти

РФ не объявляла о каких-либо космических пусках или обучении стратегическим ядерным силам. После инцидента местным СМИ рекомендовали обращаться за комментариями в Минобороны РФ, пока ситуацию не комментирует.

Несмотря на заметный взрыв и выброс токсического дыма, российские власти традиционно заверили, что угрозы для населения нет и эвакуация не планируется.

По другим сообщениям из российских пабликов, ракета взорвалась в воздухе еще до достижения любой высоты, вызвав яркую вспышку и испугав очевидцев. Свидетели сообщали о сильном ударе и облаке, похожем на "гриб".