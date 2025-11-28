Тина Кароль показала сына-красавца на свежем фото и растрогала признанием: "Не имею права на слабость"

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль показала своего подросшего сына Вениамина.

Как известно, юноша, которому недавно исполнилось 17 лет, уже не первый год учится за границей. Он получает образование по направлениям экономика, политология и бизнес. Однако время от времени Вениамин приезжает отдыхать к маме в Украину. Так случилось и на этот раз. В ноябре мама и сын нашли возможность встретиться. В один из таких семейных дней Тина сделала милое фото с заметно подросшим сыном в зеркале своего дома.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Кроме того, во время ответа на вопрос фанатов в Instagram певица отметила, что именно Вениамин не дает ей опустить руки. Артистка объяснила, что несмотря на все невзгоды, продолжает жить и зарабатывать средства, чтобы прежде всего обеспечить сына.

«Держит ответственность за то, что надо зарабатывать на хлеб. Я все же мама и забочусь о сыне. Поэтому не имею права на слабость, хотя очень хочется», — растрогала исполнительница.

