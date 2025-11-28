ТСН в социальных сетях

Про "Селедку под шубой" можно забыть: готовим праздничную закуску "Рыбный кусочек" к Новому году

Любите рыбные закуски, но традиционный салат “Селедка под шубой” давно уже не удивляет?

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Закуска "Рыбный кусочек": рецепт

Закуска "Рыбный кусочек": рецепт / © unsplash.com

Попробуйте приготовить “Рыбный кусочек” — элементарное в исполнении, но удивительно вкусное блюдо, которое выглядит на праздничном столе по-настоящему эффектно.

Ингредиенты

филе сельди
1 шт.
сыр
100 г
яйца
3 шт.
хлеб
5 кусков
зеленый лук
20 г
майонез
2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Яйца отвариваем и мелко нарезаем или натираем. Сыр натираем на большой терке, а зеленый лук шинкуем. Смешиваем эти три ингредиента, добавляем майонез и немного соли по вкусу. Сельдь нарезаем аккуратными ломтиками.

  2. Хлеб режем средними кусочками и немного подсушиваем на сковороде до легкого хруста. На каждый кусочек выкладываем ложку яичной смеси, а сверху — ломтик сельди. Выкладываем готовые бутерброды на широкую плоскую тарелку.

Приятного аппетита!

