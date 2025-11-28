- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 1 мин
Про "Селедку под шубой" можно забыть: готовим праздничную закуску "Рыбный кусочек" к Новому году
Любите рыбные закуски, но традиционный салат “Селедка под шубой” давно уже не удивляет?
Попробуйте приготовить “Рыбный кусочек” — элементарное в исполнении, но удивительно вкусное блюдо, которое выглядит на праздничном столе по-настоящему эффектно.
Ингредиенты
- филе сельди
- 1 шт.
- сыр
- 100 г
- яйца
- 3 шт.
- хлеб
- 5 кусков
- зеленый лук
- 20 г
- майонез
- 2 ст. л.
Процесс приготовления:
Яйца отвариваем и мелко нарезаем или натираем. Сыр натираем на большой терке, а зеленый лук шинкуем. Смешиваем эти три ингредиента, добавляем майонез и немного соли по вкусу. Сельдь нарезаем аккуратными ломтиками.
Хлеб режем средними кусочками и немного подсушиваем на сковороде до легкого хруста. На каждый кусочек выкладываем ложку яичной смеси, а сверху — ломтик сельди. Выкладываем готовые бутерброды на широкую плоскую тарелку.
Приятного аппетита!