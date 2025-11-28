- Дата публикации
В Киеве объявлена воздушная тревога: в воздухе МиГ
В столице Украины только что объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
По сообщениям Telegram-каналов, российские истребители, вероятно, совершили пусковые маневры.
Мониторинговые паблики пишут, что ракеты пролетели Киев и летят по вектору на Староконстантинов (Хмельницькая область).
Власти и службы гражданской защиты призывают всех граждан немедленно направляться к ближайшим укрытиям.
Воздушная тревога означает повышенную угрозу ракетного удара или атаки БпЛА. Жителей Киева просят не игнорировать сигналы об опасности, оставаться в укрытиях до официального отбоя и следить за сообщениями местных властей и Воздушных сил.
