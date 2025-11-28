В Киеве объявлена воздушная тревога: в воздухе МиГ

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

В столице Украины только что объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По сообщениям Telegram-каналов, российские истребители, вероятно, совершили пусковые маневры.

Реклама

Мониторинговые паблики пишут, что ракеты пролетели Киев и летят по вектору на Староконстантинов (Хмельницькая область).

Власти и службы гражданской защиты призывают всех граждан немедленно направляться к ближайшим укрытиям.

Воздушная тревога означает повышенную угрозу ракетного удара или атаки БпЛА. Жителей Киева просят не игнорировать сигналы об опасности, оставаться в укрытиях до официального отбоя и следить за сообщениями местных властей и Воздушных сил.

Напомним, военный "Флэш" рассказал важные нюансы о вражеских "Шахедах".