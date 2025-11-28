- Дата публикации
Россияне расстреляли пленного бойца ВСУ в Покровском районе
Во время штурма позиций возле села Гнатовка россияне казнили безоружного защитника ВСУ, нанеся ему сначала многочисленные удары.
В ноябре в Покровском районе Донецкой области российские оккупанты взяли в плен украинского военного. Оккупанты избили его прикладом автомата и расстреляли.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района российские захватчики окружили и взяли в плен бойца ВСУ. Один из оккупантов связал защитнику руки, а другой несколько раз ударил прикладом автомата по голове. Когда безоружный украинский военный уже не реагировал, враги его расстреляли.
В прокуратуре напомнили, что умышленное убийство военнопленных — это грубое нарушение Женевских конвенций и считается тяжким международным преступлением.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия и конкретных лиц, совершивших преступление.
Напомним, накануне Запорожская областная прокуратура подтвердила, что утром 27 ноября на Гуляйпольском направлении российские военные расстреляли пятерых безоружных украинских защитников, которые находились в плену. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны.