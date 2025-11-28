ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
250
Время на прочтение
2 мин

Убираем второй подбородок, подтягиваем овал лица в домашних условиях

Подтянутый овал лица: одно утреннее упражнение, убирающее второй подбородок без косметологов

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как убрать второй подбородок

Как убрать второй подбородок

Вы будете удивлены, но часто второй подбородок может исчезнуть без необходимости дорогостоящих салонных методик, инъекций или сложных процедур. Секрет заключается в регулярной тренировке мышц лица, так называемом фейс-фитнесе, и для этого вам нужны только дисциплина и зеркало.

Упражнение, которое уберет второй подбородок в домашних условиях

Упражнение, которое поможет справиться с вторым подбородком — это «упор языком».

Для выполнения этого упражнения сомкните губы, изо всех сил прижмите язык к небу и удерживайте это напряжение на 10 секунд. повторите это движение 10 раз.

Этот прием пробуждает глубокие мышцы под челюстью. Делайте его перед зеркалом — это поможет контролировать, чтобы вы не морщили лоб и не напрягали лишние мышцы.

Как работают упражнения, убирающие второй подбородок

Лицевые мышцы уникальны тем, что они крепятся непосредственно к коже, и когда эти мышцы теряют тонус, провисает и сама кожа, особенно в зоне под челюстью.

Регулярные упражнения усиливают кровообращение, помогают выводить лишнюю жидкость, уменьшая отечность, и самое главное, подтягивают овал лица. Достаточно уделять этому всего 10 минут ежедневно утром, и уже через 3 недели вы сможете заметить первые положительные изменения.

Как вернуть четкость овала лица

Чтобы закрепить результат и вернуть линии челюсти четкость, следует добавить два проверенных приема.

Первый — «ложка», представьте, что на нижней губе лежит ложка, поднимите голову вверх, словно вы зачерпываете воздух, и задержитесь в этом положении на 5 секунд, выполните 5-7 повторов.

Второе упражнение — «лебединая шея». Тянитесь макушкой головы к потолку, максимально вытягивая шею, при этом язык должен быть прижат к небу, выполните 5-7 раз по 10 секунд. Эти движения укрепляют линию челюсти и переднюю часть шеи, где кожа чаще всего обвисает.

Поддержка результата

Для сохранения достигнутого результата следует спать на спине с низкой подушкой, пить полтора-два литра воды в день и выполнять поддерживающие тренировки три раза в неделю.

Новичкам следует избегать слишком сильного напряжения, занятий «между делом» (нужна полная концентрация) и резких колебаний веса, негативно влияющих на эластичность кожи.

Дата публикации
Количество просмотров
250
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie