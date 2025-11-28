Убираем второй подбородок, подтягиваем овал лица в домашних условиях

Как убрать второй подбородок

Вы будете удивлены, но часто второй подбородок может исчезнуть без необходимости дорогостоящих салонных методик, инъекций или сложных процедур. Секрет заключается в регулярной тренировке мышц лица, так называемом фейс-фитнесе, и для этого вам нужны только дисциплина и зеркало.

Упражнение, которое уберет второй подбородок в домашних условиях

Упражнение, которое поможет справиться с вторым подбородком — это «упор языком».

Для выполнения этого упражнения сомкните губы, изо всех сил прижмите язык к небу и удерживайте это напряжение на 10 секунд. повторите это движение 10 раз.

Этот прием пробуждает глубокие мышцы под челюстью. Делайте его перед зеркалом — это поможет контролировать, чтобы вы не морщили лоб и не напрягали лишние мышцы.

Как работают упражнения, убирающие второй подбородок

Лицевые мышцы уникальны тем, что они крепятся непосредственно к коже, и когда эти мышцы теряют тонус, провисает и сама кожа, особенно в зоне под челюстью.

Регулярные упражнения усиливают кровообращение, помогают выводить лишнюю жидкость, уменьшая отечность, и самое главное, подтягивают овал лица. Достаточно уделять этому всего 10 минут ежедневно утром, и уже через 3 недели вы сможете заметить первые положительные изменения.

Как вернуть четкость овала лица

Чтобы закрепить результат и вернуть линии челюсти четкость, следует добавить два проверенных приема.

Первый — «ложка», представьте, что на нижней губе лежит ложка, поднимите голову вверх, словно вы зачерпываете воздух, и задержитесь в этом положении на 5 секунд, выполните 5-7 повторов.

Второе упражнение — «лебединая шея». Тянитесь макушкой головы к потолку, максимально вытягивая шею, при этом язык должен быть прижат к небу, выполните 5-7 раз по 10 секунд. Эти движения укрепляют линию челюсти и переднюю часть шеи, где кожа чаще всего обвисает.

Поддержка результата

Для сохранения достигнутого результата следует спать на спине с низкой подушкой, пить полтора-два литра воды в день и выполнять поддерживающие тренировки три раза в неделю.

Новичкам следует избегать слишком сильного напряжения, занятий «между делом» (нужна полная концентрация) и резких колебаний веса, негативно влияющих на эластичность кожи.