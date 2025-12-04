- Дата публикации
Какие будущие гарантии безопасности могут сдержать Путина: политолог объяснил
Политолог рассказал, чем новые гарантии будут отличаться от Будапештского меморандума.
Предстоящие гарантии безопасности для Украины должны быть максимально конкретными во избежание повторения провала Будапештского меморандума. Главное условие их эффективности — создание взаимной зависимости между безопасностью Украины и безопасностью Европейского Союза.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявил политолог Сергей Таран.
Эксперт подчеркнул, что в случае вероятной паузы в войне ключевой задачей является не допустить ослабления защиты.
«Но, если мы представим, что эти переговоры завершатся паузой в войне, то тогда важно, чтобы эти гарантии не были похожи на Будапештский меморандум, чтобы они были как можно более конкретными. И чтобы они сейчас буду говорить сложно, создавали взаимную зависимость украинской безопасности и европейской безопасности», — подчеркнул Таран.
По его словам, эти механизмы необходимы для того, чтобы пауза в войне была длиннее, а сдерживание дальнейшей российской агрессии более эффективно.
Политолог назвал конкретные шаги, которые должны быть заложены в будущих сделках. По его мнению, этого можно добиться через совместные военные производства, строительство оборонительных сооружений на востоке за средства ЕС, регулярные учения и другие формы военной интеграции.
«Вот все нужно здесь прописывать и закладывать, тогда есть шансы, что пауза в войне, если она будет, затянется», — резюмировал эксперт.
Напомним, российский диктатор Путин не демонстрирует почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителем США на переговорах по Украине. По меньшей мере, есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.
Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, о чем свидетельствуют угрозы Путина перед переговорами.