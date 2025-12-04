Какие будущие гарантии безопасности могут сдержать Путина: политолог объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

Предстоящие гарантии безопасности для Украины должны быть максимально конкретными во избежание повторения провала Будапештского меморандума. Главное условие их эффективности — создание взаимной зависимости между безопасностью Украины и безопасностью Европейского Союза.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил политолог Сергей Таран.

Эксперт подчеркнул, что в случае вероятной паузы в войне ключевой задачей является не допустить ослабления защиты.

«Но, если мы представим, что эти переговоры завершатся паузой в войне, то тогда важно, чтобы эти гарантии не были похожи на Будапештский меморандум, чтобы они были как можно более конкретными. И чтобы они сейчас буду говорить сложно, создавали взаимную зависимость украинской безопасности и европейской безопасности», — подчеркнул Таран.

По его словам, эти механизмы необходимы для того, чтобы пауза в войне была длиннее, а сдерживание дальнейшей российской агрессии более эффективно.

Политолог назвал конкретные шаги, которые должны быть заложены в будущих сделках. По его мнению, этого можно добиться через совместные военные производства, строительство оборонительных сооружений на востоке за средства ЕС, регулярные учения и другие формы военной интеграции.

«Вот все нужно здесь прописывать и закладывать, тогда есть шансы, что пауза в войне, если она будет, затянется», — резюмировал эксперт.

Напомним, российский диктатор Путин не демонстрирует почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителем США на переговорах по Украине. По меньшей мере, есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, о чем свидетельствуют угрозы Путина перед переговорами.