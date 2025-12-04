Когда выплатят "тысячу Зеленского": Минсоцполитики сообщило график начислений

Минсоцполитики сообщило график выплат «зимней поддержки» / © ТСН.ua

Масштабная программа зимней поддержки от государства продолжает разворачиваться. Стартовали новые волны финансирования, в рамках которых помощь получат еще более 2,2 миллионов украинцев. В общей сложности на этот этап из бюджета выделено почти 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

График выплат: кому и когда ждать деньги

Даты поступления средств зависят от того, когда и каким способом была подана заявка. Правительство определило следующее расписание:

С 3 декабря финансирование началось для тех, кто подал заявку через приложение «Действие» в период 18–19 ноября . В ближайшие дни средства также поступят тем, кто оформился 20–22 ноября .

С 6 декабря ожидается старт выплат для граждан, оформивших помощь через отделение «Укрпочты» .

Стоит отметить, что ранее, во время второй волны, тысячу Зеленского уже получили 2,5 миллиона граждан.

Как подать заявку: дедлайн приближается

Подать заявку в этом году можно только до 24 декабря . Получить помощь могут все находящиеся в стране украинцы (кроме временно оккупированных территорий).

Алгоритм действий прост:

Онлайн (через "Действие"): В разделе "Сервисы" выберите "Зимняя поддержка", заполните данные и выберите карту "Национальный кэшбек". Через «Укрпочту»: Этот вариант доступен для пенсионеров и тех, кто не имеет идентификационного кода. Заявку можно подать в любом из 26 тысяч отделений.

Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность оформления заявки через горячую линию или через почтальонов (мобильные отделения).

На что можно потратить «тысячу Зеленского»

Средства «Зимней поддержки» не обязательно тратить сразу — они действительны до 30 июня 2026 года .

Список разрешенных расходов включает коммунальные услуги, лекарства украинского производства, книги, билеты «Укрзализныци» и донаты на армию. Также чиновники анонсировали, что вскоре эти средства можно использовать и на покупку продуктов питания.

Напомним, в Украине от 21 ноября можно подавать заявки на получение 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка» . Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.