Зеленский сделал заявление о новом руководителе Офиса президента

Президент Украины сегодня провел завершающие консультации с кандидатами на должность нового руководителя Офиса / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел завершающие консультации с кандидатами на должность нового руководителя Офиса.

Об этом президент заявил во время вечернего обращения 4 декабря.

Глава государства подтвердил, что в ходе дополнительных встреч были обсуждены ключевые механизмы работы Офиса президента и стратегическое взаимодействие с другими государственными органами.

Реклама

Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины», — сказал он.

Ожидается, что назначение новой ключевой фигуры в Офисе Президента состоится вскоре после финальных переговоров.

«В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее речь шла о возможных кандидатах на должность руководителя ОП. Ведь после отставки Андрея Ермака кресло руководителя Офиса президента остается вакантным.

Реклама

Среди шести вероятных претендентов, о которых говорят в обществе, больше обсуждают кандидатуру министра цифровой трансформации Михаила Федорова.