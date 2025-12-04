- Дата публикации
Зеленский сделал заявление о новом руководителе Офиса президента
Кадровые вопросы в Офисе президента близки к решению.
Президент Украины Владимир Зеленский провел завершающие консультации с кандидатами на должность нового руководителя Офиса.
Об этом президент заявил во время вечернего обращения 4 декабря.
Глава государства подтвердил, что в ходе дополнительных встреч были обсуждены ключевые механизмы работы Офиса президента и стратегическое взаимодействие с другими государственными органами.
Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины», — сказал он.
Ожидается, что назначение новой ключевой фигуры в Офисе Президента состоится вскоре после финальных переговоров.
«В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса», — сказал Зеленский.
Напомним, ранее речь шла о возможных кандидатах на должность руководителя ОП. Ведь после отставки Андрея Ермака кресло руководителя Офиса президента остается вакантным.
Среди шести вероятных претендентов, о которых говорят в обществе, больше обсуждают кандидатуру министра цифровой трансформации Михаила Федорова.