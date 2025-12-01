- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 5 мин
Ермак ушел: кто может прийти вместо него и о каких последствиях говорят иностранные СМИ
Отставка Андрея Ермака произошла 28 ноября на фоне обысков НАБУ. Владимир Зеленский уволил указом главу ОП, но сохраняется интрига, кто может возглавить Офис президента. В Сети уже начали обсуждать, кто может занять его место.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака, подавшего заявление об отставке. По уровню влияния эксперты называли его «вторым человеком в государстве».
«Первое — произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт», — заявил президент.
По его словам, теперь важные переговоры с американцами в Киеве в ближайшие дни будут вести глава Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка — то есть Рустем Умеров, Андрей Гнатов и Сергей Кислица.
Что предшествовало
53-летний Ермак уже является рекордсменом, поскольку возглавлял президентский офис дольше, чем кто-либо из его предшественников. Зеленский назначил его главой ОП еще в начале февраля 2020 года, перед этим уволив с должности Андрея Богдана. С первого дня полномасштабной войны влияние Ермака стремительно росло, а кроме внешней политики, распространялось еще и на внутреннюю.
Однако все изменилось 28 ноября, когда к Ермаку пришли с обысками. В каком именно деле к нему пришли с обысками пока неизвестно, однако украинские издания связывают следственные действия с делом «группы Миндича».
Западные СМИ считают, что обыск у Ермака обостряет политический кризис в Украине, поскольку Киев сталкивается с давлением Вашингтона, чтобы он согласился на условия мирного соглашения.
Ермак, являющийся ключевой фигурой в переговорах с Соединенными Штатами, вскоре после этого подтвердил, что правоохранители по коррупции «проводят процессуальные действия» в его доме и что он полностью с ними сотрудничает.
«Для следователей нет никаких препятствий. Им предоставили полный доступ к квартире, мои адвокаты находятся на месте и взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны, наблюдается полное сотрудничество», — написал Ермак.
Реакция Зеленского
Вечером Владимир Зеленский заявил, чтобы «ни у одного из партнеров не было вопросов в Украине» есть ряд важных решений:
1. Андрей Ермак уходит в отставку, а сам Офис президента ожидает перезагрузка.
2. Кабмин и депутаты должны принять бюджет, назначить новых министров энергетики и юстиции и оценить работу всех действующих министров.
3. СБУ проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.
Ермак встречался с Зеленским через день после увольнения — СМИ раскрыли детали
Андрей Ермак на следующий день после увольнения, 29 ноября, приходил к Владимиру Зеленскому на разговор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в понедельник, 1 декабря.
Между Ермаком и Зеленским состоялся сложный разговор, но без криков, как сообщалось ранее. Собеседники РБК-Украина рассказали, что отставка стала сильным ударом для экс-главы ОП.
«Когда решение было принято, Ермак сразу написал заявление об отставке, быстро собрал вещи. На следующий день снова зашел на Банковую, но уже просто поговорить — все-таки его с Зеленским связывает долгий путь вместе», — говорится в материале.
29 ноября экс-глава ОП впервые прокомментировал свое увольнение, заявив, что будет продолжать считать Зеленского своим другом даже после отставки.
Кто может занять место Ермака
У Зеленского накануне заявили, что президент не определился с кандидатурой на должность главы ОП.
Однако агентство «Укринформ» утверждает со ссылкой на «знающие источники», что именно Павел Палиса возглавит Офис президента.
Аналитики DeepState также склоняются к кандидатуре Павла Палисы, ведь это будет логическое предназначение.
По мнению аналитиков этого ресурса, Палиса продуктивно проявил себя в работе на должности заместителя руководителя Офиса президента, имея опыт обучения и хорошие контакты с американцами, что очень нужно в сегодняшних реалиях. Также он имеет необходимый опыт, который приобрел, являясь участником всех переговорных процессов глав государств.
«Также военный человек в военное время является логичным и необходимым в ОП, ведь война продолжается и позиция и голос военных должны быть услышаны как на международной арене так и внутри страны», — считают в DeepState.
Народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») считает, что возглавить Офис могла бы и нынешний премьер Юлия Свириденко, но ее снимать с должности не будут, поэтому он думает, что это будет Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины.
Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, также отдает голос за Свириденко.
«Ходят слухи, что Юлия Свириденко возглавит офис президента. Я полностью поддерживаю такое решение. На мой взгляд, оно было бы идеальным решением и выходом из кризиса. А также усилило правительство и исполнительную ветвь Украины и смогло бы дать толчок и развитие вперед в самые сложные времена существования Украины», — считает он.
Нардеп Ярослав Железняк более четко называет кандидатуры.
«По моей информации, есть четыре наиболее вероятных кандидата. Это не значит, что не появится еще пятый, который и получит должность. Но пока так», — считает Железняк.
Кандидатуры Железняка на пост руководителя Офиса президента:
Юлия Свириденко. Плюсы — доверяет ей президент. Минусы — в таком случае нужно переназначить все правительство, а это технически сложно, да и Рада будет препятствием.
Михаил Федоров. Плюсы — репутация, положительный рейтинг и доверяет президент. Минусы — Михаил будет значительно эффективнее в правительстве, как исполнительной ветви власти. А позиция главы ОП — это все-таки больше политика.
Кирилл Буданов. Плюсы — репутация, положительный рейтинг. Минусы — он эффективен на своем месте. Да и ГУР — это государство в государстве.
Денис Шмыгаль. Плюсы абсолютно нейтральный и доверяет президент. Минусы надо будет искать снова министра обороны, но, возможно, на эту должность согласится Михаил Федоров.
Последствия для Украины
NBC News обращает внимание, что обыски проходят у украинского чиновника, который сейчас находится в центре мирных переговоров с США. Журналисты считают, что Кремль постарается использовать этот скандал для своей пропаганды.
CNN также считает, что коррупционный скандал обостряет серьезный политический кризис, когда Киев сталкивается с новым давлением со стороны США, требующих принять мирное соглашение о прекращении войны, развязанной Россией.
«Последнее развитие событий особенно неудобно для Зеленского, учитывая недавнее повышение Ермака на должность руководителя переговорной команды Украины», — отмечает СМИ.
Британская газета The Guardian пишет, что Ермак считается второй по влиятельности фигурой в Украине после Зеленского и руководит Офисом президента, по которому ведутся политические дела лидера.
«Но события пятницы снова вернут скандал в центр внимания именно тогда, когда Украина осторожно симпатизировала Белому дому с 19-пунктным контрпредложением, а Ермак возглавлял переговоры в Женеве с государственным секретарем США Марко Рубио», — пишет издание.