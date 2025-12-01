Ермак ушел: кто может прийти вместо него и о каких последствиях говорят иностранные СМИ

Андрей Ермак / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака, подавшего заявление об отставке. По уровню влияния эксперты называли его «вторым человеком в государстве».

«Первое — произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт», — заявил президент.

По его словам, теперь важные переговоры с американцами в Киеве в ближайшие дни будут вести глава Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка — то есть Рустем Умеров, Андрей Гнатов и Сергей Кислица.

Что предшествовало

53-летний Ермак уже является рекордсменом, поскольку возглавлял президентский офис дольше, чем кто-либо из его предшественников. Зеленский назначил его главой ОП еще в начале февраля 2020 года, перед этим уволив с должности Андрея Богдана. С первого дня полномасштабной войны влияние Ермака стремительно росло, а кроме внешней политики, распространялось еще и на внутреннюю.

Однако все изменилось 28 ноября, когда к Ермаку пришли с обысками. В каком именно деле к нему пришли с обысками пока неизвестно, однако украинские издания связывают следственные действия с делом «группы Миндича».

Западные СМИ считают, что обыск у Ермака обостряет политический кризис в Украине, поскольку Киев сталкивается с давлением Вашингтона, чтобы он согласился на условия мирного соглашения.

Андрей Ермак / © Getty Images

Ермак, являющийся ключевой фигурой в переговорах с Соединенными Штатами, вскоре после этого подтвердил, что правоохранители по коррупции «проводят процессуальные действия» в его доме и что он полностью с ними сотрудничает.

«Для следователей нет никаких препятствий. Им предоставили полный доступ к квартире, мои адвокаты находятся на месте и взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны, наблюдается полное сотрудничество», — написал Ермак.

Реакция Зеленского

Вечером Владимир Зеленский заявил, чтобы «ни у одного из партнеров не было вопросов в Украине» есть ряд важных решений:

1. Андрей Ермак уходит в отставку, а сам Офис президента ожидает перезагрузка.

2. Кабмин и депутаты должны принять бюджет, назначить новых министров энергетики и юстиции и оценить работу всех действующих министров.

3. СБУ проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.

Даже после отставки Ермак будет считать Зеленского своим другом / © Getty Images

Ермак встречался с Зеленским через день после увольнения — СМИ раскрыли детали

Андрей Ермак на следующий день после увольнения, 29 ноября, приходил к Владимиру Зеленскому на разговор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в понедельник, 1 декабря.

Между Ермаком и Зеленским состоялся сложный разговор, но без криков, как сообщалось ранее. Собеседники РБК-Украина рассказали, что отставка стала сильным ударом для экс-главы ОП.

Зеленский и Ермак / © Getty Images

«Когда решение было принято, Ермак сразу написал заявление об отставке, быстро собрал вещи. На следующий день снова зашел на Банковую, но уже просто поговорить — все-таки его с Зеленским связывает долгий путь вместе», — говорится в материале.

29 ноября экс-глава ОП впервые прокомментировал свое увольнение, заявив, что будет продолжать считать Зеленского своим другом даже после отставки.

Кто может занять место Ермака

У Зеленского накануне заявили, что президент не определился с кандидатурой на должность главы ОП.

Однако агентство «Укринформ» утверждает со ссылкой на «знающие источники», что именно Павел Палиса возглавит Офис президента.

Аналитики DeepState также склоняются к кандидатуре Павла Палисы, ведь это будет логическое предназначение.

По мнению аналитиков этого ресурса, Палиса продуктивно проявил себя в работе на должности заместителя руководителя Офиса президента, имея опыт обучения и хорошие контакты с американцами, что очень нужно в сегодняшних реалиях. Также он имеет необходимый опыт, который приобрел, являясь участником всех переговорных процессов глав государств.

«Также военный человек в военное время является логичным и необходимым в ОП, ведь война продолжается и позиция и голос военных должны быть услышаны как на международной арене так и внутри страны», — считают в DeepState.

Андрей Ермак / © Getty Images

Народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») считает, что возглавить Офис могла бы и нынешний премьер Юлия Свириденко, но ее снимать с должности не будут, поэтому он думает, что это будет Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины.

Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, также отдает голос за Свириденко.

«Ходят слухи, что Юлия Свириденко возглавит офис президента. Я полностью поддерживаю такое решение. На мой взгляд, оно было бы идеальным решением и выходом из кризиса. А также усилило правительство и исполнительную ветвь Украины и смогло бы дать толчок и развитие вперед в самые сложные времена существования Украины», — считает он.

Нардеп Ярослав Железняк более четко называет кандидатуры.

«По моей информации, есть четыре наиболее вероятных кандидата. Это не значит, что не появится еще пятый, который и получит должность. Но пока так», — считает Железняк.

Кандидатуры Железняка на пост руководителя Офиса президента:

Юлия Свириденко. Плюсы — доверяет ей президент. Минусы — в таком случае нужно переназначить все правительство, а это технически сложно, да и Рада будет препятствием.

Михаил Федоров. Плюсы — репутация, положительный рейтинг и доверяет президент. Минусы — Михаил будет значительно эффективнее в правительстве, как исполнительной ветви власти. А позиция главы ОП — это все-таки больше политика.

Кирилл Буданов . Плюсы — репутация, положительный рейтинг. Минусы — он эффективен на своем месте. Да и ГУР — это государство в государстве.

Денис Шмыгаль. Плюсы абсолютно нейтральный и доверяет президент. Минусы надо будет искать снова министра обороны, но, возможно, на эту должность согласится Михаил Федоров.

Последствия для Украины

NBC News обращает внимание, что обыски проходят у украинского чиновника, который сейчас находится в центре мирных переговоров с США. Журналисты считают, что Кремль постарается использовать этот скандал для своей пропаганды.

CNN также считает, что коррупционный скандал обостряет серьезный политический кризис, когда Киев сталкивается с новым давлением со стороны США, требующих принять мирное соглашение о прекращении войны, развязанной Россией.

«Последнее развитие событий особенно неудобно для Зеленского, учитывая недавнее повышение Ермака на должность руководителя переговорной команды Украины», — отмечает СМИ.

Британская газета The Guardian пишет, что Ермак считается второй по влиятельности фигурой в Украине после Зеленского и руководит Офисом президента, по которому ведутся политические дела лидера.

«Но события пятницы снова вернут скандал в центр внимания именно тогда, когда Украина осторожно симпатизировала Белому дому с 19-пунктным контрпредложением, а Ермак возглавлял переговоры в Женеве с государственным секретарем США Марко Рубио», — пишет издание.