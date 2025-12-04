"Катастрофически не хватает": нардеп объяснил увеличение выплат до 200 тыс. грн

Верховная Рада Украины / © Ярослав Железняк / Facebook

В государственном бюджете на 2026 год заложено увеличение выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен, после чего они будут получать примерно 200 тыс. грн в месяц. Народный депутат Анатолий Бурмич пояснил, что это увеличение касается только представительских расходов, содержания помощников, оплаты поездок и тому подобное.

Об этом нардеп сказал в эфире Вечір.LIVE.

По его словам, базовый оклад подняли лишь на 3 тысячи гривен — с 30 до 33 тысяч. Бурмич отметил, что вместе с надбавками его зарплата составляет около 50 тысяч гривен.

«Все остальное, это содержание. Водителя я содержу, у меня помощник, например, один получает 50 тысяч гривен, а второй 42 тысячи гривен. Мы содержим канцелярию, [оплачиваем] поездки, гостиницы. Никто же за это не оплачивает. Это все оплачивается из денег, которые были на содержание», — пояснил он.

Бурмич отметил, что ранее на эти нужды выделяли 63 тысячи гривен, и этих средств «катастрофически не хватало».

«Поэтому это не то, что 200 дали… Эти все расходы идут из этих денег. Или хочешь из этих 50 тысяч зарплаты платить, тогда ходи и с сумкой, чтобы где-то найти кусок хлеба себе и так далее», — пожаловался нардеп.

При этом Бурмич подчеркнул, что депутаты Верховной Рады не должны жить на «спонсорские средства», потому что тогда они превращаются в лоббистов.

«Депутаты, я считаю, должны быть независимыми, как во всех европейских странах. Он живет и может показать, что у него достаточно заработной платы содержать водителя, не на „Запорожце“ ездить, а на нормальной машине, потому что это лицо. Он встречается с международными организациями, представителями, коллегами», — отметил он.

Напомним, Верховная Рада окончательно приняла закон о государственном бюджете Украины на следующий год, в котором предусмотрено первое с 2023 года повышение социальных стандартов. В то же время, оборонные расходы, заложенные на уровне 2,8 трлн грн, фактически будут ниже, чем в этом году.