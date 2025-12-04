ТСН в социальных сетях

Мир
764
1 мин

Катастрофа истребителя F-16: пилот успешно катапультировался (видео)

Инцидент произошел вблизи города Трона в пустыне Мохаве, на юге Калифорнии.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Истребитель F-16C Fighting Falcon

Истребитель F-16C Fighting Falcon. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Истребитель элитной демонстрационной эскадрильи Thunderbirds Воздушных сил США разбился в пустыне Южной Калифорнии. Пилоту F-16 удалось безопасно катапультироваться.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно заявлению авиабазы Неллис в Неваде, истребитель F-16C Fighting Falcon разбился около 10:45 утра в среду, 3 декабря, во время учебной миссии «над контролируемым воздушным пространством в Калифорнии».

Инцидент произошел вблизи города Трона в пустыне Мохаве, на юге Калифорнии, примерно в 290 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

По словам представителей пожарной службы округа Сан-Бернардино, пилота доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.

«Состояние пилота стабильное, за ним наблюдают», — объявили на авиабазе Неллис.

После авиационного инцидента начато расследование.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как пилот, который катапультировался из истребителя, летит на парашюте возле места падения самолета, из которого поднимается густой черный дым.

Напомним, недавно истребитель F-16 ВВС США перехватил гражданский самолет, нарушивший временно ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция президента Дональда Трампа.

764
