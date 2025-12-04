Катастрофа винищувача F-16: пілот успішно катапультувався (відео)

Винищувач F-16C Fighting Falcon. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Винищувач елітної демонстраційної ескадрильї Thunderbirds Повітряних сил США розбився в пустелі Південної Каліфорнії. Пілоту F-16 вдалося безпечно катапультуватися.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно із заявою авіабази Нелліс у Неваді, винищувач F-16C Fighting Falcon розбився близько 10:45 ранку в середу, 3 грудня, під час навчальної місії «над контрольованим повітряним простором у Каліфорнії».

Інцидент стався поблизу міста Трона в пустелі Мохаве, на півдні Каліфорнії, приблизно за 290 кілометрів на північ від Лос-Анджелеса.

За словами представників пожежної служби округу Сан-Бернардіно, пілота доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Його життю нічого не загрожує.

«Стан пілота стабільний, за ним спостерігають», — оголосили на авіабазі Нелліс.

Після авіаційної інциденту розпочато розслідування.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як пілот, який катапультувався із винищувача, летить на парашуті біля місця падіння літака, з якого валяється густий чорний дим.

Нагадаємо, нещодавно винищувач F-16 ВПС США перехопив цивільний літак, що порушив тимчасово обмежений повітряний простір над Палм-Біч у штаті Флорида, де розташована резиденція президента Дональда Трампа.