Останній супермісяць 2025 року дає шанс чотирьом знакам зодіаку: кому готуватися до змін

4 знаки зодіаку, на які найбільше впливає грудневий повний місяць / © Pexels

Останній супермісяць 2025 року, відомий як Холодний Місяць, у четвер, 4 грудня увечері, принесе значні зміни в життя та стосунки чотирьох астрологічних знаків.

Про це повідомляє TODAY.

Ті, хто народився під знаками Близнюків, Діви, Стрільця та Риб, найбільше відчують астрологічні припливні хвилі, оскільки так званий «Холодний Місяць» посилює вплив Місяця на емоції, інтуїцію, інстинкти та підсвідомість.

Супермісяць у повітряному знаку Близнюків запропонує нам момент прояснення та роздумів про те, як ми хочемо рухатися вперед. Ми можемо мати інтенсивні та змістовні розмови.

Під час супермісяців Місяць здаватиметься більшим і яскравішим. Астрологічно це дає нам стимул проявити наші найглибші бажання або хоча б обговорити їх з тими, хто нам небайдужий.

Вузли долі утворюють квадратуру з місячним календарем, даючи нам можливість вирішити, яким шляхом ми хочемо йти протягом наступних кількох тижнів року.

Близнюки

Якщо ви відчуваєте, ніби вас тягне в різні боки, ви не помиляєтеся. Зараз так багато людей потребують вашої уваги, що важко дивитися прямо та зосередитися на собі. Навіть якщо у вас мільйон справ, ваші найкращі друзі та члени родини просять вашої допомоги. Ви повинні приділити собі таку необхідну турботу про себе під час супермісяця.

Оскільки повний місяць збігається з вашим знаком зодіаку, це шанс для вас розпочати новий шлях. Це не означає, що ви збираєтеся підкорювати світ, але вам слід подумати про зміну та розвиток різних аспектів вашого життя. Наприклад, ви можете покращити свою кар’єру, оновити свій обліковий запис у соцмережах, відновити зв’язок зі старими друзями, яких ви давно не бачили, або побалувати себе подарунком. Ви заслуговуєте на те, щоб зробити щось приємне для себе.

Діва

Це критичний момент для вашої кар’єри! Ви можете отримати визнання за свою здатність пропонувати нові погляди та перспективи з різних питань. На роботі ви сяєте яскраво, як суперзірка, якою ви є, і всі аплодують вашим зусиллям. Це чудовий час, щоб попросити більшого. Ви можете відчувати, що це наближається до вас у найближчі кілька тижнів.

Інші бачать, що ти наполегливо працювала, і вважають, що ти заслуговуєш на успіх. Так, це правда, Діво, всі тебе підтримують. Зроби ставку на себе!

Стрілець

Повний місяць освітлює ваші інтимні стосунки. Як наслідок, ви вирішуєте, кому варто присвятити свою енергію. Протягом останніх кількох тижнів ви відчували, ніби люди не приділяють вам турботи та уваги. Тому важливо створити простір для спілкування з тими, хто не реалізує свій потенціал або не погоджується з динамікою цих стосунків.

Якщо ви достатньо сміливі, ви можете визначити аспекти ваших стосунків, які вам важко змінити або які ви хочете змінити, або спробувати змінити їх самостійно. Наприклад, скажімо, у вас є друг, який обговорює лише свої проблеми. Ви можете зробити крок назад. Ви можете вказати на динаміку. Або ж ви можете просто почати більше говорити про свої власні проблеми.

Риби

Супермісяць закликає вас зазирнути всередину себе. Ви можете виявити, що під поверхнею приховані звички, які потрібно змінити, або що ви не приділяєте достатньо уваги своїм близьким.

З наближенням свят ви можете відчувати деяке занепокоєння щодо того, як провести якісний час разом. Під час цього місячного сяйва спробуйте встановити межі та чіткі умови, щоб забезпечити виконання очікувань, включаючи ваші. Зберігання відкритого розуму можуть допомогти запобігти непотрібній напругі та зробити свято приємним. Пливіть за течією, щоб уникнути конфліктів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

