Опасность под елкой: Госпродслужба выявила тысячи вредных игрушек
В предпраздничный период родителям следует быть особенно внимательными при выборе подарков детям. Государственные инспекторы обнаружили на рынке огромное количество детских игрушек, которые могут вызвать аллергию, отравление и содержащие опасные химические вещества.
Приближение праздников традиционно сопровождается ажиотажем вокруг детских товаров. Однако вместе со спросом растет и риск приобрести некачественную продукцию , которая может нанести серьезный вред здоровью ребенка. Госпродслужба провела масштабные проверки и обнародовала тревожную статистику.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тысячи опасных игрушек
По результатам проверок в 2025 году инспекторы установили более 24 000 единиц игрушек , не отвечающих требованиям безопасности. В общей сложности было обнаружено 55 видов опасной продукции, и более половины из них (28 видов) — это именно товары для детей.
Лабораторные исследования подтвердили серьезные опасности. Среди рисков, несущих такие подарки:
аллергические реакции;
острые отравления;
хроническое токсическое воздействие из-за превышения содержания химикатов;
травмы из-за ненадежности конструкции.
«Наша главная задача — своевременно обнаруживать и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей. В предпраздничный период это приобретает особую актуальность», — подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Как выбрать безопасный подарок
Специалисты призывают родителей не покупать игрушки на стихийных рынках и продавцов без документов.
Вот на что следует обратить внимание при выборе:
Маркировка: Обязательно должно быть на украинском языке с указанием производителя и знаком соответствия техническим регламентам.
Запах и детали: Избегайте продуктов с резким химическим запахом. Проверьте надежность крепления деталей и отсутствие острых углов.
Безопасность для самых маленьких: Убедитесь, что игрушка не содержит мелких элементов, которые малыш может проглотить. Отсек для батареек должен быть надежно закручен винтом.
Шум: Уровень звука игрушки не должен превышать установленные нормы, чтобы не навредить слуху ребенка.
Также перед покупкой можно проверить товар на портале Внимание , где публикуют списки опасной продукции.
Напомним, игрушки из комиссионных магазинов – новый тренд среди родителей, которые ценят экологичность, бюджетность и настоящее качество. Родителям посоветовали, как правильно выбирать игрушки в секондгендах, чтобы не навредить ребенку.