Опасность под елкой: Госпродслужба выявила тысячи вредных игрушек

Госпродслужба посоветовала, как выбрать безопасные подарки для детей

Реклама

Приближение праздников традиционно сопровождается ажиотажем вокруг детских товаров. Однако вместе со спросом растет и риск приобрести некачественную продукцию , которая может нанести серьезный вред здоровью ребенка. Госпродслужба провела масштабные проверки и обнародовала тревожную статистику.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тысячи опасных игрушек

По результатам проверок в 2025 году инспекторы установили более 24 000 единиц игрушек , не отвечающих требованиям безопасности. В общей сложности было обнаружено 55 видов опасной продукции, и более половины из них (28 видов) — это именно товары для детей.

Реклама

Лабораторные исследования подтвердили серьезные опасности. Среди рисков, несущих такие подарки:

аллергические реакции;

острые отравления;

хроническое токсическое воздействие из-за превышения содержания химикатов;

травмы из-за ненадежности конструкции.

«Наша главная задача — своевременно обнаруживать и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей. В предпраздничный период это приобретает особую актуальность», — подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Как выбрать безопасный подарок

Специалисты призывают родителей не покупать игрушки на стихийных рынках и продавцов без документов.

Вот на что следует обратить внимание при выборе:

Реклама

Маркировка: Обязательно должно быть на украинском языке с указанием производителя и знаком соответствия техническим регламентам. Запах и детали: Избегайте продуктов с резким химическим запахом. Проверьте надежность крепления деталей и отсутствие острых углов. Безопасность для самых маленьких: Убедитесь, что игрушка не содержит мелких элементов, которые малыш может проглотить. Отсек для батареек должен быть надежно закручен винтом. Шум: Уровень звука игрушки не должен превышать установленные нормы, чтобы не навредить слуху ребенка.

Также перед покупкой можно проверить товар на портале Внимание , где публикуют списки опасной продукции.

Напомним, игрушки из комиссионных магазинов – новый тренд среди родителей, которые ценят экологичность, бюджетность и настоящее качество. Родителям посоветовали, как правильно выбирать игрушки в секондгендах, чтобы не навредить ребенку.